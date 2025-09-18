X!

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

Kergejõustik
Fred Kerley
Fred Kerley Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Kolmel korral maailmameistriks kroonitud ning nii Tokyo kui Pariisi olümpialt 100 meetri jooksus medali võitnud USA kergejõustiklane Fred Kerley liitus vastuolulise Enhanced Games ehk "täiustatud mängude" sarjaga.

Kergejõustiku puhtuse eest hoolitsev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) määras eelmisel kuul kolmekordsele maailmameistrile võistluskeelu, sest ameeriklane jäi aasta jooksul kolm korda dopinguküttidele tabamatuks. 30-aastane Kerley on viimasel ajal mitmel puhul negatiivselt silma paistnud, näiteks arreteeriti ta mais süüdistatuna endise tüdruksõbra rusikaga näkku löömises.

Kolmapäeval teatasid Enhanced Games sarja korraldajad, et Kerley liitub esimese kergejõustiklase ning USA mehena võistlusega, mis lubab sportlastel kasutada tavaspordis keelatud aineid.

"Ootan seda uut peatükki ning täiustatud mängudel võistlemist," kommenteeris Kerley. "Minu karjääri peaeesmärgiks on alati olnud maailmarekordi püstitamine. See annab mulle nüüd võimaluse pühendada kogu energia oma piiride nihutamisse ning kõigi aegade kiireimaks inimeseks saamisesse," lisas ta.

Esimesed täiustatud mängud peaksid toimuma Las Vegases 2026. aasta mais. Esialgse plaani järgi kuuluvad võistluskavva ujumine, kergejõustik ja tõstmine. Seni ongi nn dopingumängudega avalikult liitunud peamiselt ujujad, näiteks 50 m liblikujumise maailmarekordiomanik Andrii Govorov, kelle sõnul on täiustatud mängude korraldajate pakutud rahasummad kordades suuremad nende karjääri jooksul teenitust.

"Mis oli hea tasu 20 aastat tagasi, praegu seda enam pole. Enne, kui sportlastele ei hakata korralikult maksma, panevad nad enda heaolu esikohale. Kergejõustik ei saa ajale jalgu jäänud palgasüsteemidega elus püsida," kommenteeris Kerley Sports Illustratedile.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

08:31

TÄNA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

17.09

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

17.09

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

17.09

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

16.09

Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

sport.err.ee uudised

10:43

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

08:31

TÄNA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele

08:06

Noored Eesti aerutajad osalevad Tšehhis olümpialootuste regatil

00:07

Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

17.09

ETV spordisaade, 17. september

17.09

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

17.09

Saalihoki liidu tegevjuhiks valiti Joosep Perandi

17.09

Eestlased teenisid Läti motokrossi meistrivõistlustel mitmeid poodiumikohti

17.09

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

17.09

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

17.09

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

17.09

Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo