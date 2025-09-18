100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

Kolmel korral maailmameistriks kroonitud ning nii Tokyo kui Pariisi olümpialt 100 meetri jooksus medali võitnud USA kergejõustiklane Fred Kerley liitus vastuolulise Enhanced Games ehk "täiustatud mängude" sarjaga.

Kergejõustiku puhtuse eest hoolitsev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) määras eelmisel kuul kolmekordsele maailmameistrile võistluskeelu, sest ameeriklane jäi aasta jooksul kolm korda dopinguküttidele tabamatuks. 30-aastane Kerley on viimasel ajal mitmel puhul negatiivselt silma paistnud, näiteks arreteeriti ta mais süüdistatuna endise tüdruksõbra rusikaga näkku löömises.

Kolmapäeval teatasid Enhanced Games sarja korraldajad, et Kerley liitub esimese kergejõustiklase ning USA mehena võistlusega, mis lubab sportlastel kasutada tavaspordis keelatud aineid.

"Ootan seda uut peatükki ning täiustatud mängudel võistlemist," kommenteeris Kerley. "Minu karjääri peaeesmärgiks on alati olnud maailmarekordi püstitamine. See annab mulle nüüd võimaluse pühendada kogu energia oma piiride nihutamisse ning kõigi aegade kiireimaks inimeseks saamisesse," lisas ta.

Esimesed täiustatud mängud peaksid toimuma Las Vegases 2026. aasta mais. Esialgse plaani järgi kuuluvad võistluskavva ujumine, kergejõustik ja tõstmine. Seni ongi nn dopingumängudega avalikult liitunud peamiselt ujujad, näiteks 50 m liblikujumise maailmarekordiomanik Andrii Govorov, kelle sõnul on täiustatud mängude korraldajate pakutud rahasummad kordades suuremad nende karjääri jooksul teenitust.

"Mis oli hea tasu 20 aastat tagasi, praegu seda enam pole. Enne, kui sportlastele ei hakata korralikult maksma, panevad nad enda heaolu esikohale. Kergejõustik ei saa ajale jalgu jäänud palgasüsteemidega elus püsida," kommenteeris Kerley Sports Illustratedile.