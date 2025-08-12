100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

Kergejõustikus puhtuse eest hoolitsev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) määras Kerleyle esialgse võistluskeelu, sest ameeriklane jäi aasta jooksul kolm korda dopinguküttidele tabamatuks.

Kerley advokaat Howard L. Jacobs lubas otsuse vaidlustada. Tema sõnul ei teinud dopingukütid piisavalt, et sportlast määratud asukohas üles leida.

Tippsportlased peavad oma asukohta vastavatesse programmidesse kirja panema ja pidevalt uuendama, et neid saaks ka väljaspool võistlusi testida. Kui sportlane ei ole kolmel korral ettenähtud kohas, siis läheb see kirja dopingureeglite rikkumisena ning võib kaasa tuua kuni kahe aasta pikkuse võistluskeelu.

30-aastane Kerley on viimastel kuudel korduvalt uudiskünnist ületanud. Juuli lõpus teatas ta, et jääb eemale septembrikuisest MM-ist ning maikuus vahistati ta süüdistatuna endise tüdruksõbra rusikaga näkku löömises.