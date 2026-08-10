X!

Kaugushüppe valitseva maailmameistri EM lõppes kiire vigastusega

Kergejõustiku EM
Mattia Furlani
Mattia Furlani Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Beautiful Sports International
Kergejõustiku EM

Kaugushüppe valitseva maailmameistri Mattia Furlani jaoks lõppesid Birminghami Euroopa meistrivõistlused õnnetult, sest itaallane sai kvalifikatsioonis viga.

21-aastane sportlane sai esimesel hüppel kirja tulemuse 7.73, aga tuli sellega kaasnenud reielihase trauma tõttu staadionilt ratastooliga minema sõidutada.

Furlani krooniti maailmameistriks mullu Tokyos tulemusega 8.39. Sama tulemusega sai ta tänavuselt sise-MM-ilt hõbeda, kuid üks hooaeg varem tuli ta ka sisemaailmameistriks. Kahe aasta eest võitis ta Pariisi olümpial pronksi ja tuli EM-il hõbedale.

Furlani puudumisel on Itaalial sellegipoolest lõppvõistlusel kõrged ootused, sest Francesco Ettore Inzoli oli 8.34-ga eelvõistluse parim, ehkki serblane Luka Boškovic jaksas vaid ühe sentimeetri vähem. Paremuselt seitsmenda sooritusega sai edasi ka mitmevõistluses suuri tegusid teinud šveitslane Simon Ehammer (8.10).

Meeste kaugushüppe lõppvõistlus on kavas teisipäeva, 11. augusti õhtuses programmis.

Toimetaja: Siim Boikov

kergejõustiku em-i viimased uudised

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

17:01

Kaugushüppe valitseva maailmameistri EM lõppes kiire vigastusega

15:25

Adam Kelly ja Viola Hambidge EM-il edasi ei saanud

13:49

Kivikas kordas EM-il Eesti rekordit, aga poolfinaali ei pääsenud

13:06

Normak Eesti EM-koondisest: loodame, et sünnivad hooaja parimad sooritused

12:26

Mülla: see on väga äge, et meil on koondises neli teivashüppajat

12:11

Kelly EM-ist: võin teha isikliku rekordi, kui leian õige tehnika

09.08

Kergejõustiku EM-i avapäeval tuleb starti neli Eesti sportlast

08.08

Kilumets ja Osila loodavad EM-il taas Eesti sportlastele heaks endeks olla

05.08

Maasik on oma teise EM-i eel optimistlik: mõned rekordid on tänavu tulnud

sport.err.ee viimased uudised

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:31

Tartu Titans pani kodupubliku ees paremuse maksma

20:01

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

19:45

Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud

19:20

Venemaa kergejõustiklased üritavad piirangutest kohtu abiga vabaneda

18:39

Kolmandik Liverpoolist võib minna müügiks

18:18

Narva Trans hankis Espanyoli süsteemist sirgunud väravavahi

17:30

Selgusid Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valiksarja mängudeks

16:33

FOTOD | Kuldsed sõudjad jõudsid kodumaale

16:00

Eesti U-16 korvpallikoondis jätkab võidulainel

15:48

Bakkeni surma põhjus on endiselt teadmata

15:17

Kiltsi lennuväljal sõideti uus sõiduautode kiirusrekord

14:42

Eesti noorratturid jätkasid Poolas võidukalt

14:09

Tribuntsov ja Zaitsev pääsesid EM-il poolfinaali

13:17

UEFA ja liitlased: juhtimine peab teenima, mitte kontrollima jalgpalli

12:41

Eesti 3x3 koondised triumfeerisid Nordic Cupil

12:10

Eesti lauatennise tipud Lehtlaan ja Avameri triumfeerisid Latvian Openil

11:40

Türi triatlonil võidutsesid Cevin Anders Siim ja Liis Kapten

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo