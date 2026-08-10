Kaugushüppe valitseva maailmameistri EM lõppes kiire vigastusega

21-aastane sportlane sai esimesel hüppel kirja tulemuse 7.73, aga tuli sellega kaasnenud reielihase trauma tõttu staadionilt ratastooliga minema sõidutada.

Furlani krooniti maailmameistriks mullu Tokyos tulemusega 8.39. Sama tulemusega sai ta tänavuselt sise-MM-ilt hõbeda, kuid üks hooaeg varem tuli ta ka sisemaailmameistriks. Kahe aasta eest võitis ta Pariisi olümpial pronksi ja tuli EM-il hõbedale.

Furlani puudumisel on Itaalial sellegipoolest lõppvõistlusel kõrged ootused, sest Francesco Ettore Inzoli oli 8.34-ga eelvõistluse parim, ehkki serblane Luka Boškovic jaksas vaid ühe sentimeetri vähem. Paremuselt seitsmenda sooritusega sai edasi ka mitmevõistluses suuri tegusid teinud šveitslane Simon Ehammer (8.10).

Meeste kaugushüppe lõppvõistlus on kavas teisipäeva, 11. augusti õhtuses programmis.