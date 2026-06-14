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Briti teivashüppetäht lõpetas hooaja erakorralise seljaoperatsiooni tõttu

Kergejõustik
Molly Caudery Rooma Teemantliiga etapil
Molly Caudery Rooma Teemantliiga etapil Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Kergejõustik

Suurbritannia teivashüppe rekordiomanik Molly Caudery teatas, et tema hooaeg on pärast erakorralist seljaoperatsiooni lõppenud. Seetõttu jäävad 26-aastasel sise-MM-i maailmameistril vahele kaks kodust suurvõistlust – Rahvaste Ühenduse mängud Glasgowis ja Euroopa meistrivõistlused Birminghamis.

Caudery avaldas sotsiaalmeedias, et vajas mikrodisektoomiat ehk operatsiooni, mille käigus eemaldatakse osa kahjustatud lülivahekettast. Sportlase sõnul tekkis eelmisel nädalal seljaprobleemide ägenemine, mis süvenes kiiresti ning nõudis kohest kirurgilist sekkumist.

"Ja niimoodi ongi mu hooaeg läbi. Olen täiesti murtud, et pean sellest kirjutama. Jään taas ilma suurvõistlustest ja kodustest tiitlivõistlustest. Erakorraline seljaoperatsioon ei olnud kindlasti minu 2026. aasta plaanides," kirjutas ta Instagramis.

Alles eelmisel nädalal näitas britt suurepärast vormi, võites Rooma Teemantliiga etapi oma hooaja tippmargiga 4.80.

"Operatsioon õnnestus ja minu taastumine algab täna. Arvasin tõesti, et 2026 tuleb pärast Pariisi ja Tokyo pettumusi minu aasta, kuid ilmselt tahtsin enne tagasitulekut oma autobiograafiasse veel ühe peatüki lisada," lisas Caudery.

Caudery võitis 2022. aastal Rahvaste Ühenduse mängudel hõbemedali ja 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel pronksi. Samal aastal krooniti ta sise-MM-il maailmameistriks ning püstitas Suurbritannia rekordi 4.92-ga. Pariisi olümpial ei õnnestunud tal aga avakõrgust ületada ning mullu jäi ta Tokyo maailmameistrivõistlustelt eemale pärast soojendusel saadud hüppeliigesevigastust.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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