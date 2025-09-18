Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela tegi kergejõustiku MM-il Tokyos hea võistluse ning pääses kvalifikatsioonist edasi pühapäeval toimuvasse finaali.

Pihela ületas B-grupis nii algkõrguse 1.83 kui sellele järgnenud 1.88 esimese katsega. Samast kõrgusest sai eestlanna tänavu suvel kahel korral üle, sisetingimustes oli tema hooaja parimaks tulemuseks EM-il hüpatud 1.89.

Järgmise kõrguse ehk 1.92 alistamisega oleks 21-aastane eestlanna korranud oma isiklikku rekordit, ent latt tuli kolmel korral alla. Sellele vaatamata õnnestus Pihelal tagada koht finaalis.

Kõrguse 1.92 alistasid esimesel katsel seitse naist, sealjuures peamised kullasoosikud; Pihela jäi koos nelja naisega jagama 12. kohta ehk lõppvõistlusel osaleb 16 sportlast.

Pihela selja taha jäi näiteks tänavu isikliku rekordi 2.02 peale nihutanud Doha MM-pronks Vashti Cunningham, mullu tippmargi 1.97-ni viinud Ella Junnila ei saanud neljapäeval algkõrgusest üle.