Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

"Sellist uudist ei saa just väga tihti jagada! Oleme väga uhked ja soovime Ann Mariile kiireid jalgu Tokyo radadel," teatas SK Altius sotsiaalmeedia kanalis Instagram.

23-aastane Kivikas on näidanud tänavu suurepärast edasiminekut just 200 meetri distantsil. Juulis ületas ta Tamperes 2006. aastast Ksenija Balta nimele kuulunud rahvusrekordi 23,05, olles sajandiku võrra nobedam.

MM-ile kvalifikatseerumise norm on nii kõrge kui 22,57, kuid Kivikas pääseb starti ilmselt tänu maailma edetabelikohale.

Naiste 200 meetri eeljooksud toimuvad kolmapäeval, 17. septembril. Poolfinaalid on kavas päev hiljem ja finaal reedel, 19. septembril.