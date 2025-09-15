X!

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

Võrkpalli valitsev Euroopa meister ja mullune Pariisi olümpiahõbe kindlustas Filipiinidel alanud maailmameistrivõistlustel koha kaheksandikfinaalis.

B-alagrupi avavoorus sai Poola jagu Rumeeniast 3:0 ja esmaspäeval samamoodi 3:0 ka Katari esindusest. Kuna samu vastaseid võitis ka Holland, siis on need kaks koondist enne viimase vooru omavahelist mängu juba edasipääsu taganud.

Samamoodi on edasipääsejate osas kõik juba selge G-alagrupis, kus Türgi võitis 3:0 Jaapanit ja 3:1 Liibuüat ning Kanada samuti 3:1 Liibüat ja samuti 3:0 Jaapanit.

D-alagrupis on edasipääsu taganud Ameerika Ühendriikide koondis, kes võitis avaringis Colombiat 3:0 ja seejärel ka Portugali 3:0. Teisena läheb siit 16 hulka kas Kuuba või Portugal.

E-alagrupis tagas edasipääsu Bulgaaria, kes oli kõigepealt üle Saksamaast 3:0 ja siis viiegeimises lahingus Sloveeniast. Teisena jõuab 16 hulka kas Sloveenia või Saksamaa.

Võrkpalli meeste maailmameistrivõistlused toimuvad Filipiinidel 12.-28. septembril. Tiitlit kaitseb Itaalia, kes alustas F-alagrupis 3:0 võiduga Alžeeria üle.

Toimetaja: Siim Boikov

