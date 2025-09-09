X!

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

Kergejõustiku MM
Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustiku MM

Kergejõustikus on juba seitse aastat tiitlivõistlustele pääsemiseks olnud kasutusel niinimetatud ränkingusüsteem. Normid on kõrged, suur osa sportlastest kogub erineva tasemega võistlustelt tulemus- ja kohapunkte. Tiitlivõistlustele pääsejad selguvad pingerea alusel.

Tokyo maailmameistrivõistlustelt osalevast kümnest Eesti kergejõustiklasest on vaid Johannes Erm ja Janek Õiglane normitäitjad. Ülejäänud Eesti koondislased teenisid MM-pileti ränkingusüsteemi kaudu.

Kümnevõistleja Risto Lillemets jäi sel korral maailmameistrivõistlustele kvalifitseerumise pingereas napilt joone alla. Norm 8550 punkti oli äärmiselt kõrge ja Lillemets panustaski just õigetel võistlustel oma ärategemisele ja heade punktide kogumisele.

Mainekatel võistlustel on tihedas konkurentsis kohapunkte raskem koguda, aga väiksematel võistlustel võib olla jällegi keeruline teha häid tulemusi. Lõpuks jäi eesmärgist vähe puudu ja sportlase enda sõnul on sellises olukorras alati palju tagantjärele tarkust.

"Eelmine aasta tegin targemaid otsuseid ja selle pealt sain sisevõistlustel käia: EM-il ja MM-il. Käisin headel kohtadel, võistlesin hästi - sain head kohad ja kõrged ränkingupunktid," meenutas Lillemets Vikerraadio saates "Spordipühapäev".

"See aasta mõtlesin, et paneks enda skoori peale rõhu - et tuleb natuke rohkem punkte ja saab sealt ränkingupunktid kätte. Käisin Götzises ja Talence'is, kuigi selle asemel oleks jällegi võinud minna Aronasse näiteks. Käia väiksematel võistlustel, aga kohapunkte taga ajamas. Ilmselt oleks saanud ka MM-ile peale tänu sellele. Tõesti, see on üks neist oleksitest."

Lillemets näeb süsteemi mitmest küljest. "Kõvad vennad teevad normi ära ja võistlevad seal, kus tahavad ja teevad, mida tahavad. Aga need, kel jääb natuke puudu, siis tulebki käia ja nuputada, kus on targem startida," sõnas ta.

"Tõepoolest, kui tahad Götzises võistelda - pärast seda oli kaks-kolm nädalat hiljem Arona. Kas teha kaks järjest või veel üks kahe vahel - see on iga mehe enda otsustada. Sel on omad plussid ja miinused. Ma saan aru, et nad tahavad inimesi rohkem võistlema sundida, aga jah... seal on ka omasid miinuseid. Mina olin MM-ile lähemal kui Rasmus Roosleht, kes tegi minust see aasta 140 punkti rohkem."

Sprinter Ann Marii Kivikas on üks nendest sportlastest, kel õnnestus ränkingusüsteemi kaudu maailmameistrivõistlustele pääseda. Juulis 200 meetri jooksu Eesti rekordi 23,04 püstitanud Kivikas on mõistagi rõõmus, et tema tasemega sportlastel on kiiresti joostes ja tarku valikuid tehes võimalik suurvõistluste koht teenida.

"Algselt, kui normi vaatasin, mis oli siis 22,57, kui ma ei eksi, siis enne, kui keegi pole otseselt hooaega alustanud ja pole näinud, mis aegu teised jooksevad, siis raske on mõelda, et paljud neist selle normi ära teevad või kui suur osa ränkingule üldse jääb," lausus ta.

"Pigem on enne hooaega raske mingit plaani teha, aga kui esimese jooksu sai tehtud juuni alguses - jooksin Soomes 23,28 -, siis pärast seda tundsin, et jalas on palju rohkem. Kui 23,0 lähedale jooksen, siis see võib küll viia MM-ile."

Kuigi Kivikase hinnangul on süsteem pigem aus, siis tervikuna on sellega arvestamine üpris keeruline. "Ma mingi hetk vaatasin maailma üldpilti, et tegelikult 23,0 juurde jooksmine ei ole üldse kehva, kui suudan seda stabiilselt teha. See aeg ise annab täitsa arvestatavad punktid," lausus ta.

"Kui sinna juurde panna kohapunktid, mis võistlustelt saan, siis saab täitsa hea skoori lõpuks kokku. Aga tegelikult on süsteem üsna keeruline ja spordikaugele inimesele on seda eriti raske seletada. Kui vahel mõned küsivad, siis ma ei hakka liiga detailidesse minema. Ei ole kõige lihtsam asi see ränkinguteema."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

MM-i viimased uudised

12:48

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

05.09

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

05.09

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

02.09

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

01.09

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

29.08

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

29.08

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

20.08

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13.08

Sprindi olümpiavõitja lükkas kuuldused ümber: valmistun hooaja viimasteks jooksudeks

mm-i loetumad

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

12:48

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

05.09

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

05.09

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

02.09

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

29.08

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

sport.err.ee viimased uudised

11:32

KUULA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta Uuendatud

11:09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

10:05

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

08.09

Rahvusvaheline malefestival tõi Tallinnasse üle 150 maletaja

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

08.09

ETV spordisaade, 8. september

08.09

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

08.09

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

08.09

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

Arnover saavutas kiirendusspordi EM-il kolmanda koha

08.09

Eesti jetisportlased lõpetasid EM-sarja hooaja kuue medaliga

08.09

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

08.09

EOK premeerib juunioride EM-il medali võitnud judokaid

08.09

NFL: Mullune MVP juhtis koduklubi suurest kaotusseisust võidukalt välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo