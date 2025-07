Balta õnnitles Kivikast: rekordid on selleks, et neid ületada

22-aastane Kivikas jooksis 1,2-meetrise taganttuule toel aja 23,04 ehk ületas täpselt sajandikuga 2006. aastast Balta nimel püsinud senise Eesti rekordi.

Enne tänavust aastat oli Kivikase parim aeg 23,47, kuid juunis jooksis ta kõigepealt Lahtis 23,28 ja seejärel võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel Mariboris juba 23,18.

Tamperes võttis ta sellest veel 14 sajandikku maha. "Rekordid on selleks, et neid ületada ja täna on Eesti 200 m rekord saanud uue nime," kirjutas Balta Instagramis.

"Olen uhke, et sain seda kõik need 19 aastat ja veel uhkem, et see on nüüd edasi antud. Suured õnnesoovid sulle, @annmmarii, super jooks! Palju õnne kogu tiimile!"

Naiste 100 meetri distantsil on Eesti rekord endiselt Balta nimel (11,35). Viimastel aastatel on sellele aga lähedale jõudnud nii Õilme Võro (11,42), Miia Ott (11,44) kui ka Kivikas (11,48).