Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

Marleen Mülla Tokyo MM-il
Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Marleen Mülla jäi kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos naiste teivashüppes jagama 26. kohta.

Mülla ületas algkõrguse 4.25 viimasel katsel, 4.45 sel korral enam ei alistunud.

"Jään sellega rahule, et sain ikkagi tulemuse kirja," ütles Mülla ERR-ile. "Aga hüpetega väga rahule jääda ei saa. 4.45 peal teine katse oli väga hea ja tunne sellel katsel oli nagu ta olema peab, aga tellingud jäid natuke kaugeks. Täna nii, aga homme juba paremini."

Sul oli algkõrgusel juba kõrgus olemas, aga pigem kukkusid latile peale – kas oli ootuspärane, et selline probleem võib tekkida? "Väga ei olnud ootuspärane. Proovikatsetel kuidagi tuul keerutas, ükskord oli nagu samm all, teinekord jälle siis liiga kauge," selgitas Mülla. "Kuidagi tuul mõjutas liiga palju võib-olla, oleks ise pidanud kuidagi paremini valmis olema selleks. Ei ole veel tulnud seda suurvõistluse edu, aga ma olen selles kindel, et küll see tuleb."

Aga kui raske see olukord tegelikult sportlasele on, kui algkõrgusel lähed kolmandale katsele? "Oli päris närvesööv endal ka seal. Ma ei oskagi öelda. Selle üle olen uhke, et sain sellest kõrgusest ikkagi üle ja suutsin ennast selles mõttes kokku võtta," sõnas Mülla. "Aga juba järgmisel kõrgusel seda närvi ei olnud enam. Sain sellest algkõrgusest üle ja siis ma läksin juba täiega panema. Esimesel katsel jäigi teivas pehmeks, võtsin teise teiba ja siis oli väga hea hüpe, aga kolmandal katsel jälle tuul vastu."

Maailmameister Brad Walker jagas sulle siin näpunäiteid. Ta ei ole sul igapäevaselt treener. Mis tunne see on, kas teil klappis? "Jaa, klapp on väga hea, et ta on hästi sarnane minu USA treenerile treeningmetoodikaga. T ühe korra mind Itaalias aitas ka ja siis ma hüppasin 4.53. Täna nii hästi ei läinud, aga küll ta tuleb," uskus Mülla.

Sa oled öelnud, et need maailmameistrivõistlused on sulle, noorele sportlasele kogemuste hankimise koht. Kas sa said siis need kogemused enam-vähem kätte, mille järele sa siia tulid, et teha siit veel paremini edasi oma asja? "Ma arvan küll, et kogemuse sain kätte. Tegelikult trennid enne maailmameistrivõistlusi näitasid, et oleks võinud kõrgemale hüpata, päev enne äralendu 4.50 sai latiga üle trennis. See näitas, et vorm on olemas, aga kuidagi vaim lihtsalt on natuke väsinud," nentis ta.

Kui sa vaatad maailma parimaid, kas sa näed midagi, mida nemad teevad, mida sina ei tee või sa saad aru, et kõik on inimesed ja kui sa teed tööd edasi, siis miski pole võimatu? "Ei, ma arvan, päeva lõpus on kõik inimesed ja miski pole võimatu," mõtiskles Mülla. "Ma juba natuke ootan ka seda, et saaks minna seda põhja laduma, et trenni teha. Nüüd ma võtan puhkust ja siis hakkan põhja laduma. Aga tõesti, mõnel läheb hästi, mõnel läheb halvasti, päevad ei ole vennad. Selles suhtes on kõik päeva lõpus võrdsed."

Toimetaja: Maarja Värv

