Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele

Kergejõustiku MM
{{1757883600000 | amCalendar}}
Marleen Mülla Tokyo MM-il
Marleen Mülla Tokyo MM-il Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos ei pääsenud Marleen Mülla naiste teivashüppes kvalifikatsioonist edasi.

Mülla sai algkõrgusest 4.25 jagu viimasel katsel, järgmine kõrgus 4.45 jäi Eesti rekordinaisele sel korral alistamatuks. Tänavu Eesti rekordi 4.57-ni viinud Mülla jäi MM-il jagama 26. kohta.

Mullu sisemaailmameistrivõistlustel kulla võitnud ja väljas Euroopa meistrivõistlustel pronksi saanud britt Molly Caudery vigastas Tokyos proovihüppel hüppeliigest ja pidi seetõttu võistlusest loobuma.

Kolme aasta tagune Euroopa meister, soomlanna Wilma Murto, kes kaks aastat tagasi Budapesti MM-il võitis pronksi, ei saanud sel korral kvalifikatsioonis tulemust kirja.

Lõppvõistlusele pääses 14 naist, edasi viis 4.60 ületamine.

Meeste vasaraheites oli kvalifikatsioonis üheksa normitäitjat, pikima heite tegi kanadalane Ethan Katzberg, kes sai kirja 81.85.

Naiste 3000 m takistusjooksus oli eeljooksude kiireim Ugandalane Peruth Chemutai. Naiste 400 m tõkkejooksus favoriidid ei vääratanud, kiireima aja sai eeljooksudes kirja ameeriklanna Jasmine Jones, kes jooksis ajaga 53,18. Suursoosik, hollandlanna Femke Bol võitis enda eeljooksu mängleva kergusega ajaga 53,75.

Toimetaja: ERR Sport

