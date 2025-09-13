Mülla: pole vahet, kas MM või Lääne-Virumaa MV, lähen ikka parimat andma

"Ma arvan, et lähen ikka peale selle suhtumisega, et iga võistlus on samasugune. Pole vahet, kas on väikesed Lääne-Virumaa meistrivõistlused või maailmameistrivõistlused. Lähen ikkagi igale võistlusele endast parimat andma," kinnitas Mülla.

Kevadel nihutas kuuekordne Eesti meister rahvusrekordit kuu aja jooksul kaks korda ja viis selle mais 4.57 peale, USA-st Euroopasse naastes hüpped esialgu nii head ei olnud ja ta piirdus juunis ja juuli alguses 4.30 ja selle alla jäänud katsetega. Juuli keskel ületas Mülla Itaalias jälle 4.53 ning kuu aega tagasi Poolas 4.50.

"Ma arvan, et sel hooajal on olnud sellised tõusud ja mõõnad, mis on täiesti loomulik," selgitas Mülla. "Vahepeal, kui Euroopasse tulin, oli langus; siis jälle leidsin selle oma hüppe üles. Ma arvan, et sellest on ainult õppida. Ma saingi selle languse ajal rohkem teada enda hüppe kohta. Hüppasin ka ilma oma USA treenerita, võttis kuidagi rohkem aega, et selle olukorraga harjuda."

Naiste teivashüppe kvalifikatsioon algab Tokyos esmaspäeval Eesti aja järgi kell 3.05. "Mul on sellised oma eesmärgid MM-ks paigas, aga ma seda siin praegu välja ei hakka ütlema. Üldine eesmärk on minna ikkagi väga hästi hüppama ja lihtsalt nautida seda melu ja keskkonda," kinnitas Eesti rekordinaine.