Hirv ja Sild tulid öisel tavarajal Eesti meistriks

Hiiumal Leemeti mägedes toimunud öise tavaraja orienteerumise Eesti meistrivõistlustel pälvisid meistritiitli Eleri Hirv ja Timo Sild.

Naiste põhiklassis oli 7,9 km pikkusel rajal tiitlikaitsjaks Eletri Hirv (OK Võru), kelle suurimaks konkurendiks osutus juba kolmandat aastat järjest Sigrid Ruul (JOKA). Hirv kaitses ajaga 1:08.09 edukalt tiitlit, mis oli talle öiselt tavarajalt kolmas järjest ja kokku juba viies. Sigrid Ruuli edestas ta 2.45-ga ja teist aastat järjest pronksi võitnud Kadri Kadakat (SK Saue Tammed) 5.02-ga.

Meeste põhiklassis võitis 10,8 km pikkusel rajal oma kolmanda kulla öisel tavarajal eelmisel aastal rajameistriks olnud Timo Sild (OK Võru) ajaga 1:02.16. Lähimaks konkurendiks oli talle tema noorem vend Lauri Sild (OK Võru), kes teenis oma senise kahe kulla kõrvale kolmanda hõbeda (+3.51). Pronksi pälvis tiitlikaitsja Kristo Heinmann (OK Peko, +12.02), kelle kaukas on selles distsipliinis varasemast neli kulda.

Mitmekülgne maastik pakkus kõrge ja järskude nõlvadega luitevalli kõrval ka väikeste soodega tihedasti vahelduvat, kitsaste ja madalate, liivalaineid meenutavate luitevormidega tasasemaid piirkondi. Väga tehnilistel öistel radadel panid ennast maksma kogenud ja tehniliselt vilunud orienteerujad: põhiklasside medalistide vanused jäid vahemikku 34-37 aastat.

Meesjuunioride seas tuli Eesti meistriks Kurmet Kutti (Harju OK) ja naisjuunioridest Maria Eller (Hiiumaa Orienteerujate Klubi).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

