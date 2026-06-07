Lühiraja Eesti meistriks tuli Eller, meeste võistlus tühistati

Naiste põhiklassis oli võitja ennustamine senise liidri, Evely Kaasiku vaheaasta tõttu väga keeruline. Üllatajana võitis kuldmedali esimest aastat naiste põhiklassis võistlev 21-aastane Maria Eller Hiiumaa orienteerumisklubist. Teise ja kolmanda koha said võitjast olulisemalt pikema karjääriga võistlejad: hõbedale tuli Sigrid Ruul (OK JOKA; +.142), pronksile Anu Akerman (Värska OK Peko, +1.56).

"Jään oma jooksuga suures pildis rahule. Mõned eksimused siiski tulid sisse, kuid sain juba rajal kaasvõistlejate nägemisest head tagasisidet. Rada pakkus erinevat sorti väljakutseid ja pidin vaeva nägema, et hoida keskendumist finišini välja. Esimene individuaalne põhiklassi medal maitseb tõeliselt hästi!" ütles Eesti meister Eller.

Meeste põhiklassis oli kohal Eesti paremik – Jürgen Joonas, Timo ja Lauri Sild, Kenny Kivikas, Ossi Rasmus Priks ning võistlus tõotas tulla tõeliselt põnev, kuid võistlus tuli tühistada ühe kontrollpunkti tehnilise tõrke tõttu.

Juunioride arvestuses krooniti võitjateks Tartu Katoliku SK esindajad - noormeestest Pärtel Külvik ning neidudest Lovise Harriette Koppel. Eesti meistrivõistlused jätkuvad pühapäeval põhiklasside teatejooksudega.

Võistlused korraldas SK Saue Tammed Tõnu Lillelaiu juhtimisel, rajameistrina tegutses Peeter Pihl ning kaardi valmistas Tiit Tatter.