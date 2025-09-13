Tallinna maratoni 10 km jooksu parim oli Läti rekordimees, Šalkauskas teine

Laupäeval Tallinna Maratoni raames toimunud 10 km sügisjooksu võitis Läti poolmaratoni rekordiomanik Dmitrijs Serjogins. Naistest oli kiireim Chloe Dooley.

Ainsa sportlasena alla poole tunni jooksnud Serjoginsi võiduajaks märgiti 29.39, parima Eesti mehena oli Deniss Šalkauskas 30.03-ga teine. Kolmandaks jooksis end Chris Marcus Krahv (32.11), kellele järgnesid Taavi Kilki (33.11) ning Rinel Pius (33.17).

Naiste parim oli Suurbritannia triatleet Chloe Dooley ajaga 36.04, teise koha teenis laupäeval ka poolmaratoni jooksnud Liis-Grete Hussar (36.56), kes edestas nelja sekundiga neljal erineval distantsil Paraguay rekordinaiseks olevat Maria Caballerot.

5 km noortejooksul olid parimad triatleedid: Gregor Rasvale (15.03) järgnes Johannes Sikk (15.08), parima naisena sai Liis Kapten (16.58) kokkuvõttes 15. koha.