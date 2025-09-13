Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

Kaksikvõidu viis Keeniasse David Korichei Cheserek (1:02.05), kolmandaks tuli Teresa Nyakola Gela Etioopiast (1:04.59). Neljas oli kiireim Eesti jooksja Morten Siht (1:06.32) ja viiendana ületas finišijoone Olavi Allase (1:07.56).

Naiste poolmaratonis said kaksikvõidu samuti Keenia jooksjad. Võitjaks tuli Gladys Jepkemoi Kwambai ajaga 1:10.59, teisena lõpetas Vivian Jepkogei Cheruiyot (1:11.11) ning kolmandana finišeeris etiooplanna Nigsti Haftu (1:13.07). Eestlannadest oli kiireim neljandana lõpetanud Liis-Grete Hussar (1:16.42). Talle järgnesid Helen Bell (1:19.07) ja Kelly Nevolihhin (1:21.39).

Eesti suurima rahvaspordisündmuse võistlusprogramm jätkub kell 14 startiva 10 km pikkuse Tallinna sügisjooksuga ja kulmineerub pühapäeva hommikul kell 9 maratonidistantsiga. Laupäeva õhtul kell 18.30 stardib Vabaduse väljakult Nike noortejooks.