X!

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

Kergejõustik
Tallinna maratoni 21,1 km distantsi võitja Asabel Kiplimo Naiboi
Tallinna maratoni 21,1 km distantsi võitja Asabel Kiplimo Naiboi Autor/allikas: Ansis Ventins
Kergejõustik

Laupäeva hommikul kell üheksa Falgi teelt Pika Hermanni jalamilt startinud pea 5000 osavõtjaga Swedbank Tallinna maratoni 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni võitis Keenia jooksja Asabel Kiplimo Naiboi ajaga 1:01.39.

Kaksikvõidu viis Keeniasse David Korichei Cheserek (1:02.05), kolmandaks tuli Teresa Nyakola Gela Etioopiast (1:04.59). Neljas oli kiireim Eesti jooksja Morten Siht (1:06.32) ja viiendana ületas finišijoone Olavi Allase (1:07.56).

Naiste poolmaratonis said kaksikvõidu samuti Keenia jooksjad. Võitjaks tuli Gladys Jepkemoi Kwambai ajaga 1:10.59, teisena lõpetas Vivian Jepkogei Cheruiyot (1:11.11) ning kolmandana finišeeris etiooplanna Nigsti Haftu (1:13.07). Eestlannadest oli kiireim neljandana lõpetanud Liis-Grete Hussar (1:16.42). Talle järgnesid Helen Bell (1:19.07) ja Kelly Nevolihhin (1:21.39).

Eesti suurima rahvaspordisündmuse võistlusprogramm jätkub kell 14 startiva 10 km pikkuse Tallinna sügisjooksuga ja kulmineerub pühapäeva hommikul kell 9 maratonidistantsiga. Laupäeva õhtul kell 18.30 stardib Vabaduse väljakult Nike noortejooks.

Toimetaja: Maarja Värv

Kergejõustiku uudised

11:55

VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit Uuendatud

11:11

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

12.09

Tunamullu MM-hõbeda võitnud USA sprinterile määrati pikk võistluskeeld

12.09

Nädalavahetusel selguvad Tallinna Maratonil ka Eesti meistrid

12.09

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

11.09

Nurme ja Latsepovi stardiaeg MM-il toodi kuumuse tõttu varasemaks

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11.09

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

10.09

Kuulitõuke olümpiahõbedale määrati 30-kuuline võistluskeeld

09.09

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

07.09

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

06.09

Toila rahvajooksu võitsid Šalkauskas ja Kukk

05.09

Pärnus selguvad 10 km maanteejooksu Eesti meistrid

05.09

Enok MM-i eel: olen elevil ja tahan võtta, mis võtta annab

05.09

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

sport.err.ee uudised

11:55

VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit Uuendatud

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

11:11

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

09:58

Gouram tegi Saksamaal skoori ja kindlustas Herthale viigipunkti

09:27

Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

00:08

Kahekordne maailmameister Alaphilippe teenis Tudori särgis esimese võidu

12.09

Mõlemad Eesti paarid pääsesid U-18 EM-il alagrupist edasi

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

12.09

ETV spordisaade, 12. september

12.09

Kapten Ivanov: Glinka vastane oli nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob

12.09

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

12.09

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

12.09

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo