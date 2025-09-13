Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad
Laupäeva hommikul kell üheksa Falgi teelt Pika Hermanni jalamilt startinud pea 5000 osavõtjaga Swedbank Tallinna maratoni 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni võitis Keenia jooksja Asabel Kiplimo Naiboi ajaga 1:01.39.
Kaksikvõidu viis Keeniasse David Korichei Cheserek (1:02.05), kolmandaks tuli Teresa Nyakola Gela Etioopiast (1:04.59). Neljas oli kiireim Eesti jooksja Morten Siht (1:06.32) ja viiendana ületas finišijoone Olavi Allase (1:07.56).
Naiste poolmaratonis said kaksikvõidu samuti Keenia jooksjad. Võitjaks tuli Gladys Jepkemoi Kwambai ajaga 1:10.59, teisena lõpetas Vivian Jepkogei Cheruiyot (1:11.11) ning kolmandana finišeeris etiooplanna Nigsti Haftu (1:13.07). Eestlannadest oli kiireim neljandana lõpetanud Liis-Grete Hussar (1:16.42). Talle järgnesid Helen Bell (1:19.07) ja Kelly Nevolihhin (1:21.39).
Eesti suurima rahvaspordisündmuse võistlusprogramm jätkub kell 14 startiva 10 km pikkuse Tallinna sügisjooksuga ja kulmineerub pühapäeva hommikul kell 9 maratonidistantsiga. Laupäeva õhtul kell 18.30 stardib Vabaduse väljakult Nike noortejooks.
Toimetaja: Maarja Värv