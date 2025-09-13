X!

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser

Kergejõustiku MM
Ryan Crouser
Ryan Crouser Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos jagati avapäeva õhtuses programmis välja kolm medalikomplekti, kaks kulda läksid Ameerika Ühendriikidesse.

Ülipõnevas meeste kuulitõukefinaalis kaitses ala valitseja, kolmekordne olümpiavõitja Ryan Crouser teist korda oma MM-tiitlit, kui tõukas teisel katsel 21.99 ja parandas viimases voorus oma parima tulemuse 22.34 peale.

Viimase tõukevooruga teenis hõbeda Mehhiko rekordi püstitanud Uziel Munoz (21.97), tema selja taga tõukasid nii itaallane Leonardo Fabbri kui uusmeremaalane Tom Walsh 21.94, Fabbri paremuselt teine tulemus 21.83 andis talle siiski pronksi.

Naiste 10 000 meetri jooksus teenis esikoha mullu Pariisis nii sel kui 5000 m distantsil olümpiavõitjaks kroonitud keenialanna Beatrice Chebet (30.37,61), tema järel sai Itaalia rekordiga 30.38,23 hõbeda Nadia Battocletti ning pronksi tiitlikaitsjana tartaanile astunud Gudaf Tsegay (30.39,65).

Esimese võistluspäeva lõpetanud 4x400 m segateatejooksus ei õnnestunud Hollandi nelikul Pariisi olümpiafinaalis näidatut korrata: laupäeval olid ameeriklased (Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver, Alexis Holmes) siiski parimad ja kordasid 3.08,80-ga MM-rekordit. Hollandi kvartett (Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers, Femke Bol) sai 3.09,96-ga teise koha ning napilt Poolat edestanud Belgia teenis 3.10,61-ga pronksi.

Üllatusi juhtus naiste kaugushüppe kvalifikatsioonis, kui mullu EM-hõbeda võitnud ning Pariisi OM-il neljandaks tulnud Larissa Iapichino ei suutnud põhivõistlusele pääseda. Samuti jäi finaali ukse taha tänavu talvistelt tiitlivõistlustelt kaks hõbedat võitnud Annik Kälin. Iapichino kaotas oma isiklikule rekordile 50, Kälin 54 sentimeetrit.

Meeste 100 meetri jooksu eeljooksudes nihutasid kaks kiireimat, Gift Leotlela ning Kayinsola Ajayi, oma isikliku rekordi vastavalt 9,87 ja 9,88 peale. Favoriidid ei vääratanud, kuigi Andre De Grasse (10,16) ja Lamont Jacobs (10,20) said edasi üsna viimaste seas. Naiste sprindi kvalifikatsioonis oli kiireim olümpiavõitja Julien Alfred (10,93).

Toimetaja: ERR Sport

