Narva jätkas Usbekistani tippturniiril viigiga
Eesti maletaja Mai Narva (reiting 2386) hoiab Samarkandis toimuval naiste tugevakoosseisulisel turniiril seitsmenda vooru järel pärast mustadega tehtud viiki 25. kohta.
Neljapäeval toimunud seitsmenda vooru kohtumises oli Narva vastamisi Kasahstani esindaja Meruert Kamalidenovaga (2349) ja partii lõppes viigiga.
Kokku on Narva kogunud seitsme vooruga 3,5 punkti, mis annab talle punktiarvult 23.-34. koha jagamise, kuid lisanäitajate järgi 25. koha.
Järgmisena tuleb eestlannal kohtuda Hiina maletaja Zhai Moga (2380). Narval on kasutada valged malendid.
Seitsme vooru järel juhib turniiri kuus punkti kogunud India suurmeister Rameshbabu Vaishali (2452), kes edestab poole punktiga Katerina Lagnot (2505).
Maailma tugevaima šveitsi süsteemi turniiri auhinnafond on 230 000 USA dollarit ja kaks esimest pääsevad 2026. aasta naiste MM-i pretendentide turniirile.
Turniir kestab esmaspäeva, 15. septembrini.
