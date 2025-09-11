Narva jätkas Usbekistani tippturniiril viigiga

Maailma tugevaima šveitsi süsteemi turniiri auhinnafond on 230 000 USA dollarit ja kaks esimest pääsevad 2026. aasta naiste MM-i pretendentide turniirile.

Seitsme vooru järel juhib turniiri kuus punkti kogunud India suurmeister Rameshbabu Vaishali (2452), kes edestab poole punktiga Katerina Lagnot (2505).

Järgmisena tuleb eestlannal kohtuda Hiina maletaja Zhai Moga (2380). Narval on kasutada valged malendid.

Kokku on Narva kogunud seitsme vooruga 3,5 punkti, mis annab talle punktiarvult 23.-34. koha jagamise, kuid lisanäitajate järgi 25. koha.

Neljapäeval toimunud seitsmenda vooru kohtumises oli Narva vastamisi Kasahstani esindaja Meruert Kamalidenovaga (2349) ja partii lõppes viigiga.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: