Robin Jäätma tuli MM-il 16 hulka

Lõuna-Koreas Gwangjus toimuvatel vibulaskmise maailmameistrivõistlustel on jõudnud lõpule plokkvibu programm. Eesti sportlased ühelgi alal kaheksa parema hulka ei pääsenud.

Robin Jäätma sai meeste individuaalturniiri kvalifikatsioonis 703 silmaga 24. koha ja alistas seejärel väljalangemisringides kolm vastast: singapurlase Eer Jiang Yingi 145:143, brasiillase Rafael Magalhaes Moreira 148:140 ja üheksanda asetusega poolaka Przemyslaw Konecki 147:147 viigiseisult lisanoolte abiga.

Kaheksandikfinaalis tuli vastaseks India vibusportlane Rishabh Yadav, kes oli Jäätmast parem skooriga 148:140.

Naiste individuaalturniiri kvalifikatsioonis sai Lisell Jäätma 12. (702 silma), Meeri-Marita Paas 14. (700) ja Maris Tetsmann 57. koha (685).

Väljalangemisringides jõudis kõige kaugemale Jäätma, kes alistas Macau esindaja Cheong Lengi 148:138 ja Malaisia sportlase Fatin Nurfatehah Mat Sallehi 149:142, kuid kaotas siis Prithika Pradeepile (India) 145:148.

Paas alistas avaringis Wong Yuk Sheungi (Hongkong) 147:141 ja kaotas britt Isabelle Carpenterile 143:148. Tetsmann kaotas avaringis prantslannale Ambre Puiseux'le 139:145.

Naiskonnavõistluses (Jäätma, Paas, Tetsmann) oli Eesti kvalifikatsioonis 2087 silmaga kuues ja sai alustada kohe teisest ringist, kus aga kaotas Kasahstanile 226:230.

Segapaaride eelvõistlusel olid Lisell ja Robin Jäätma 11. (1406 silma), aga kaotasid põhiturniiri avaringis lisanooltega Horvaatiale 155:155.

Plokkvibus oli kõige edukam mehhiklanna Andrea Becerra, kes võitis nii naiste individuaalturniiri kui ka kuulus Mehhiko võidukasse naiskonda. Meestest oli parim prantslane Nicolas Girard, meeskonnavõistluse võitis India ja segapaaride võistluse Holland.