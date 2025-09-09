Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

Tuneesia pidi väravat ootama päris viimaste hetkedeni, sest alles neljandal üleminutil suutis Mohamed Ben Romdhane toimetada palli kodumeeskonna puuri.

Kuigi koondistel jääb Aafrika tsooni H-valikgrupis pidada veel paar-kolm kohtumist, siis Tuneesiat ei suuda enam keegi püüda.

Kolmandat korda järjest MM-finaalturniiril osalev Tuneesia on saanud valikgrupis seitse võitu ja ühe viigi ning neile pole löödud ainsatki väravat. Ise on nad kurvastanud vastaseid 13 korda.

Esimest korda 1978. aastal finaalturniiril osalenud Tuneesia pole kordagi alagrupist edasi jõudnud.

Lisaks Tuneesiale on Aafrika koondistest koha MM-finaalturniiril kindlustanud ka eelmise korra poolfinalist Maroko.