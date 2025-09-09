X!

Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

Jalgpall
Tuneesia jalgpallikoondis
Tuneesia jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgpall

Tuneesia jalgpallikoondis alistas esmaspäeval peetud MM-valikmängus võõrsil Ekvatoriaal-Guinea 1:0 ja kindlustas koha järgmisel suvel toimuval finaalturniiril.

Tuneesia pidi väravat ootama päris viimaste hetkedeni, sest alles neljandal üleminutil suutis Mohamed Ben Romdhane toimetada palli kodumeeskonna puuri.

Kuigi koondistel jääb Aafrika tsooni H-valikgrupis pidada veel paar-kolm kohtumist, siis Tuneesiat ei suuda enam keegi püüda.

Kolmandat korda järjest MM-finaalturniiril osalev Tuneesia on saanud valikgrupis seitse võitu ja ühe viigi ning neile pole löödud ainsatki väravat. Ise on nad kurvastanud vastaseid 13 korda.

Esimest korda 1978. aastal finaalturniiril osalenud Tuneesia pole kordagi alagrupist edasi jõudnud.

Lisaks Tuneesiale on Aafrika koondistest koha MM-finaalturniiril kindlustanud ka eelmise korra poolfinalist Maroko.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

13:13

Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

10:05

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

08.09

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

08.09

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

08.09

Hispaania tippklubi mängija sai keelatud aine tarvitamise eest keelu

sport.err.ee uudised

14:50

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

14:09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

13:57

Robin Jäätma tuli MM-il 16 hulka

13:13

Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

12:48

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

11:32

KUULA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta Uuendatud

11:09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

10:05

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

08.09

Rahvusvaheline malefestival tõi Tallinnasse üle 150 maletaja

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

08.09

ETV spordisaade, 8. september

08.09

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

08.09

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

08.09

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

loetumad

08.09

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

08.09

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

08.09

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08.09

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo