Jaapani ja Rootsi viik viis mõlemad edasi

Jalgpalli MM-finaalturniiril tegid Jaapan ja Rootsi F-alagrupi viimases voorus 1:1 viigi, mis aitas mõlemad 32 parema hulka. Alagrupi võitjaks tuli Holland.

Pärast väravateta möödunud avapoolaega asus Jaapan mängu juhtima 56. minutil, mil jala sai valgeks Daizen Maeda. Rootsi andis vastulöögi kuus minutit hiljem, kui Anthony Elanga keerutas palli võrku karistusala nurgast.

Jaapan sai viie punktiga alagrupis teise koha. 32 parema seas minnakse vastamisi viiekordse maailmameistri Brasiiliaga. Rootsi teenis nelja punktiga kolmanda koha ning pääses edasi ühe parima kolmanda koha meeskonnana. Rootslaste järgmiseks vastaseks saab olema kas Prantsusmaa, Norra, Saksamaa või Šveits.

Alagrupi võitjaks tulnud Holland alistas viimases voorus Tuneesia 3:1. Ellyes Skhiri omavärav viis Hollandi juba 3. minutit ette ja neli minutit hiljem kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Brian Brobbey. 54. minutil lõi Hazem Mastouri Tuneesia kasuks ühe värava tagasi, ent lõppsõna jäi Hollandile ning 62. minutil vormistas lõppseisu Jan Paul van Hecke tabamus.

Holland alustab väljalangemismänge kohtumisega C-alagrupis teise koha teeninud Maroko vastu.