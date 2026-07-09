Prantsusmaa peatreener: peame rünnakul veel efektiivsemad olema

Prantsusmaa ja Maroko viimane omavaheline kohtumine toimus 2022. aasta MM-i poolfinaalis, kui prantslased Theo Hernandeze ja Kolo Muani väravatest 2:0 võidu teenis.

Prantsusmaa koondis oli mõistagi võimas ka toona, kuid tänavune koosseis lõi alagrupiturniiril neli väravat rohkem ja alustas play-off'i kindla 3:0 võiduga Rootsi üle. Kaheksandikfinaal kujunes tõsiseks väljakutseks, kui prantslased väga füüsilises ja tulises mängus Paraguay üle Kylian Mbappe penaltist 1:0 võidu said.

Neljapäeva õhtul ootab ees kohtumine Marokoga ning Prantsusmaa peatreener Didier Deschampsi sõnul peab tema koondis rünnakul veelgi efektiivsem olema. "Mõlemad tiimid on igas elemendis tugevad. Oleme mänginud seni päris tõhusalt, aga võiks selles veelgi paremad olla. Vahel saame kuus head võimalust ja realiseerime neist kaks, vahel saame kaks võimalust ja realiseerime kaks," rääkis kogenud treener.

Prantsusmaa ründeliin on kahtlemata võimas, liider Mbappe on löönud sel turniiril viie mänguga seitse väravat ja hingab MM-i ajaloo väravatabelis legendaarsele Lionel Messile kuklasse. Lisaks Madridi Reali staarile on skoori teinud Ballon d'Ori võitja Ousmane Dembele ning tema tiimikaaslased Pariisi Saint-Germainis: Bradley Barcola ja Desire Doue. Suurepärase turniiri on teinud ka Müncheni Bayerni mängumees Michael Olise, kes on jaganud viis väravasöötu. Mbappe ja Dembele arvel on sel turniiril kaks söötu.

Sarnaselt Maroko peatreener Mohamed Ouahbile ütles ka Deschamps, et Maroko ja Prantsusmaa koondised on 2022. aasta kohtumise järel arenenud ja muutunud. "Kohtusime nendega neli aastat tagasi poolfinaalis. Vahepeal mängisid Aafrika rahvuste karikafinaalis, neil on tippmängijad. Nad ei tulnud MM-ile lihtsalt mängima, nad tulid võitma. Peame olema valmis ja ühe väga hea meeskonna vastu tugeva esituse tegema."

Deschamps Argentina peakohtunikust: me mängime Maroko vastu

Kohtunike tegevus on tänavusel MM-il palju tähelepanu saanud ning kokkusattumuslikult on neljapäevase veerandfinaali peakohtunikuks argentiinlane Facundo Tello. "Loodetavasti on ta sama hea kui [prantslane] Francois Letexier oli," sõnas Deschamps, viidates skandaalsele Argentina ja Egiptuse kohtumisele.

Prantsusmaa treener Argentina kohtunikust suurt asja ei teinud. "Ma üritan kohtunikke usaldada. Loodan, et hr Tello ja tema abikohtunikud (samuti argentiinlased - toim) on tasemel. Loomulikult teevad kohtunikud otsuseid, mille üle saab vaielda. See kõik sõltub sellest, kelle poolt sa oled," sõnas Deschamps.

"Minu silmis on vastaseks Maroko, ma ei pea kohtunikku oma vastaseks. Nad on seal, et mängu reeglid oleks võimalikult võrdselt kehtestatud," lisas treener.

Prantsusmaa ja Maroko kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi kas Hispaania või Belgiaga.