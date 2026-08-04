Elevandiluurannik palkas neile minevikus edu toonud vutitreeneri

Praeguseks 57-aastane Renard sai esimest korda Elevandiluuranniku juhendajaks 2014. aasta juunis ja täitis seda positsiooni 2015. aasta maini. Selle vahele mahub ka nimetatud tiitlivõit. Kolm aastat varem oli ta sama suutnud Sambia koondisega.

Renard oli ametis ka tänavusel MM-finaalturniiril, kui ta asendas keset turniiri vallandatud Tuneesia koondise peatreenerit. Prantslane kahe mänguga siiski imet ei korraldanud ja Tuneesia jäi alagruppi pidama.

Elevandiluurannik jõudis sealt küll edasi ja langes alles 1/16-finaalis Norra vastu, aga sellest peatreener Emerse Fae jaoks koha säilitamiseks ei piisanud.

Koondise uus tüür Renard on varem juhendanud ka näiteks Angola, Maroko ja Saudi Araabia jalgpallikoondiseid. Aafrika jalgpalliliit on nimetatud ta kolmel korral aasta treeneriks.