Eesti jetisportlased lõpetasid EM-sarja hooaja kuue medaliga

Eesti jetisportlased pälvisid EM-sarjas sel hooajal kuus medalit, kuldse autasu sai kaela Runabout Junior GP4 Euroopa meistriks tulnud Rihard Leinsalu, kes võidutses ka augustis Ungaris toimunud juunioride MM-il. "Euroopa meistritiitel tundus pärast Portugali etappi kaugel, aga võit Prantsusmaal kindlustas tiitli," sõnas Leinsalu. "Järgmisel hooajal on eesmärk sõita ka Runabout GP4 klassis meestega samaväärselt."

Karl-Joosep Steinberg pälvis Ski GP2 klassis ja Kätriin Nilbe Runabout Ladies GP4 klassis hõbeda, pronksmedalini jõudsid Sergei Prokofjev (Runabout Veteran GP1), Arti Mölter (Runabout GP4) ja Marlon Tiik (Ski GP2). Mitu eestlast jäid napilt ka esikolmikust välja, Kerto Kase (Ski GP1) Henri Koppas (Runabout GP4) ja Jasmiin Üpraus (Ski Ladies GP1) lõpetasid hooaja neljandal kohal.

"See Euroopa meistrivõistluste hooaeg ei ole kindlasti olnud meile kerge – samm-sammult oleme võistlusmasinatega konkurentsivõimelisemaks saanud ning taaskord näidanud, et suudame pea igast olukorrast poodiumi nimel võistelda," sõnas Üpraus.

Rihard Leinsalu Autor/allikas: Mike Magnin

Prantsusmaa etapp kujunes eestlastele tõeliseks vastupidavuse proovikiviks – mitmeid sportlasi tabas kohalikust veest saadud halb bakter. Ander-Hubert Lauri pidi haiguse tõttu võistluse katkestama ja vajas arstiabi, kuid on juba taastumas. Jasmiin Üpraus ja Marlon Tiik pidid samuti palaviku ja haigusega rajal hakkama saama, kuid pidasid visalt lõpuni.

"Samas on kurb EM-hooaeg lõpetada terviseprobleemiga. Esimene sõit oli füüsiliselt väga raske – keha oli energiast tühi ja oluline oli lihtsalt lõpuni sõita. Õhtul tõusis ka kõrge palavik. Õnneks teisel võistluspäeval oli enesetunne parem, aga energiavarud puudusid ja see andis järgmistes sõitudes tugevalt tunda," lisas Üpraus. "Ma andsin kõik, mis mul kehas veel anda oli ja loodan väga, et tuleval aastal saame võidu sõita ilma [probleemideta]."

Oktoobris toimuvad Itaalias Olbias maailmameistrivõistlused.