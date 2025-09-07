Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar
Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksu 10 km pikkuse põhidistantsi võitis Morten Siht, kelle võiduajaks fikseeriti 30.28. Teise koha pälvis Karel Hussar jäädes võitjast maha 22 sekundiga (30.50). Kolmandana lõpetas Olavi Allase, tema tulemuseks 31.19.
Nimetatud jooksjad pälvisid ka 10 km maanteejooksu Eesti meistrivõistluste medalid. Esikolmikule järgnesid väikeste vahedega Raido Ränkel, Timmo Jeret ja Jaanus Kallaste, vahendab Marathon100.com.
Naistest oli kiireim Liis Grete Hussar, kellele märgiti tulemuseks 34.27. Teise koha sai ajaga 34.40 lätlanna Agata Caune, kaotust võitjale kogunes 13 sekundit.
Talle järgnes kolmandana Laura Maasik (35.47), kes Eesti meistrivõistluste arvestuses teenis hõbeda. Eesti meistrivõistluste pronksi pälvis Helen Bell.
Esikuuikusse mahtusid lisaks eelnimetatutele veel Naomi Toomenurm ja Pille Hinn.
