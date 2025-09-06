X!

Toila rahvajooksu võitsid Šalkauskas ja Kukk

Kergejõustik
Deniss Šalkauskas
Deniss Šalkauskas Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Kergejõustik

Ida-Virumaa jooksusarja eelviimase osavõistluse, Toila rahvajooksu võitis Deniss Šalkauskas, naiste arvestuses võidutses Kaisa Kukk.

Mullust võitu korranud Šalkauskase võiduajaks 7 kilomeetri pikkusel distantsil fikseeriti 23.43. Teise koha pälvis Aleksandr Patrenkin, jäädes võitjast maha 20 sekundiga (24.03). Kolmandana lõpetas Artjom Fjodorov, tema tulemuseks 24.59, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Kaisa Kukk, kellele märgiti tulemuseks 26.53. Teise koha sai ajaga 27.41 Kristina Dzjuba, kaotades võitjale 48 sekundiga, talle järgnes kolmandana Kairi Raag (29.07).

4 kilomeetri pikkusel distantsil oli kiireim Igor Krawczyk (13.00). Teise koha võttis Andero Virkebau (14.10) ning kolmanda Andrei Klimov, kelle tulemuseks 14.21. Naiste jooksu võitis sel distantsil Aleksandra Artamonova lõpetades ajaga 15.20. Esikolmikusse mahtusid veel Anette Kivimägi (16.40) ja Laura Patlep (17.17).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 401 osavõtjat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

