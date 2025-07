Kaukiainen jätkab Kalev/Cramo särgis

2023. aastal Kalev/Cramoga liitunud Kaukiainen valiti kohe Eesti karikafinaali kõige väärtuslikumaks mängijaks ja kordas sama tiitlit eelmisel hooajal. Kevadel valiti ta aga ka Eesti meistrivõistluste finaalseeria parimaks.

"Olen ülimalt elevil, et naasen Kalevi ridadesse juba kolmandat järjestikust hooaega. Võib-olla mõni mõtleb: mis sind ikka ja jälle tagasi toob? No, mainin mõned põhjused: meeskonnakaaslased, treenerid, klubi töötajad, fännid, võitmiskultuur, tihe konkurents ja Tallinnas elamine meeldib mulle ka," lausus 27-aastane mängujuht klubi pressiteate vahendusel.

"Lisaks on mul väga hea meel näha, et paljud eelmise aasta mängijad tulevad samuti tagasi, mis tegi ka minu otsuse Kalevis jätkata palju lihtsamaks. Minu jaoks on selle hooaja eesmärgid lihtsad: võita."

"Esimene eesmärk on pääseda Meistrite liiga alagrupiturniirile. Lisaks ootab hooaja jooksul ees kolm tiitlit, mida püüda - Eesti-Läti liiga, karikas ja Eesti meistritiitel. Minu isiklik eesmärk on mängida senise karjääri parim hooaeg," jätkas ta.

"Fännidele tahan öelda, et ootan väga, et teid taas tribüünidel näha. Hoidke positiivne energia üleval ja loome sel hooajal koos platsil unustamatuid mälestusi."

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kase sõnul tehti Kaukiaineni jätkamiseks tugevaid pingutusi.

Kalev/Cramo on 2025/26 hooajaks sõlminud lepingud ka Hugo Toomi, Gregor Kuuba, Erik Makke, Märt Rosenthali, Tanel Kurbase, Kristen Kasemetsa ja Kregor Hermetiga.