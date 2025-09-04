X!

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

Mitmeid hooaegu edukalt IndyCari sarjas sõitnud ameeriklane Colton Herta lahkub Andretti meeskonna juurest ja sõlmis lepingu järgmisel aastal vormel-1 karusselliga liituva Cadillaciga.

Sellega võtab 25-aastane Herta suure riski, sest IndyCaris on ta end tõestanud, aga vormel-1 autosse istumise eel tuleb tal kõigepealt asuda koguma litsentsipunkte ja see tähendab kaasalöömist F2 sarjas.

Vormel-1 tiimi juures töötab Herta esialgu vaid testi- ja arendussõitjana. "Meil on olnud õnn hoida Coltonit Andretti IndyCari meeskonnas ja nüüd kavatseb ta oma unistust viia ellu vormel-ühes," sõnas Cadillaci vormel-1 võistkonna juht Dan Towriss. "Selleks võtab ta üsna suure riski."

"Ta lahkub IndyCaris, ta ei lähe otse vormel-ühte. Tal on testi- ja arendussõitja roll ning ta alustab vormel-kahes. Ta peab õppima selgeks rajad, ta peab õppima selgeks rehvid... Ma ei saa enam uhkem Coltoni üle olla, et ta on valmis võtma selle riski, et oma unistust ellu viia."

Alates 2018. aastast IndyCari sarjas kihutav Herta on võitnud kuus etappi. Mullu lõpetas ta sarja kokkuvõttes teisel positsioonil ja 2020. aastal kolmandana.

Cadillaci põhisõitjad on debüüthooajal kogenud F1 piloodid Valtteri Bottas ja Sergio Perez.

Toimetaja: Siim Boikov

