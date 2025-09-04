X!

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

Korvpall
Amar Gegic (Bosnia ja Hertsegoviina)
Amar Gegic (Bosnia ja Hertsegoviina) Autor/allikas: FIBA
Bosnia ja Hertsegoviina korvpallimeeskond alistas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri C-alagrupi viimases voorus Gruusia 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) ja tagas koha 16 tugevama hulgas.

Avapoolaja tosina punktiga võitnud Bosnia ja Hertsegoviina oli domineerivam pool, aga Gruusia jõudis viimasel perioodil paaril korral viigini (69:69, 71:71). Otsustavatel hetkedel oli vastane siiski parem.

Jusuf Nurkic ja John Roberson tõid võitjate kasuks 15 punkti, Nurkic lisas tosin lauapalli. Edin Atic aitas omasid seitsme resultatiivse sööduga. Gruusia edukamad olid Sandro Mamukelašvili 20 ja Kamar Baldwin 18 silmaga.

Bosnia ja Hertsegoviina lõpetas alagrupi kolme võidu ja kahe kaotusega ning pääses EM-il esimest korda pärast 2013. aastat 16 hulka. Ajaloo parim tulemus ehk kaheksas koht pärineb 1993. aasta EM-ilt, kui Eesti oli kuues.

Gruusia lõpetas alagrupiturniiri kahe võidu ja kolme kaotusega ning nende võimalik edasipääs sõltub nüüd viimasest mängust Kreeka - Hispaania. Kui kreeklased võidavad, pääsevad grusiinid tiitlikaitsja Hispaania asemel kaheksandikfinaali.

D-alagrupi viimases voorus sai Prantsusmaa suure 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28) võidu Islandi üle. Zaccharie Risacher tõi 15 punkti võitjatele ja Martin Hermannsson kaotajatele.

Prantsusmaa lõpetas alagrupi nelja võidu ja ühe kaotusega, kolmandat korda finaalturniiril osalenud Island kaotas kõik viis kohtumist nagu ka 2015. ja 2017. aastal.

Toimetaja: Siim Boikov

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

