X!

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

Jalgrattasport
Mari-Liis Juul
Mari-Liis Juul Autor/allikas: Urmas Rajaver
Jalgrattasport

Belgia linnas Ronses lõppenud pararattasõidu MM-il sai Mari-Liis Juul maanteesõidus kaheksanda ja Anre Nõmme 16. koha.

Juul (C5 klass) läbis 77 km pikkuse raja ajaga 2:40.14, kaotust võitjaks tulnud austraallannale Alana Forsterile kogunes 32 minutit ja kümme sekundit. Hõbemedali võitis Anna Harkowska Poolast ja pronksi Morgan Newberry Suurbritanniast.

Juul märkis, et 77 km ehk viie ringi pikkune ringi pakkus erinevaid tingimusi. "Ligi 1000 tõusumeetrit, rahulikku pilvealust soojust, piisavalt tuult, sõidu teises pooles erineva tugevusega vihmahood - väga lai ampluaa kõigest," lausus ta.

"Aga mulle meeldis see ring tegelikult väga! Noh, vähemalt niikaua, kui asfalt püsis kuiv. Täpselt pararatta MM-iks sobivad kaldenurgad ja piisavalt nõudlikud kurvid linnas, kukkumisi oli erinevates sõitudes piisavalt."

"Võin üldkokkuvõttes endale pai teha tulemise julguse pärast - varem ju mainisin, et suvi läks ettevalmistavate trennide osas üsna aia taha," jätkas Juul.

"Vajalikku võistluspingutust viimastel kuudel ei saanudki, sest mitmed erinevad mured takistasid kohalikel sõitudel osalemist," nentis suveperioodil ka haigestumiste ja suure töökoormusega kimpu jäänud rattur, mistõttu luges ta kohapealset sooritust niiöelda poolimeks.

"Kahjuks rikkusid tugev vihmasadu ja puki puudumine minu jaoks täielikult ajasõidu - starti jõudes olin juba läbi ligunenud ja külmast värisemas. Grupisõit läks juba palju paremini. Selge, et esiotsaga kaasa minna ei jõua - kohe esimese tõusu all tõmbas poolatar tõsisema rünnaku ja siis oli tõusu järsema nuki jaoks minu jõud otsas. Las see hiiglaslik kaotus võitjale siis olla, aga mind lasti ka viimasele ringile. Täiesti piisav saavutus praegu. Kõike arvestades on MM-ilt saadud ajasõidu kümnes ja grupisõidu kaheksas koht väga hea tulemus," vaagis Juul.

Nõmme (C4 klass) sai 92,4 km pikkusel rajal 16. koha, ent ei saanud aega kirja, kuna kaotas võitjale Mattis Lebeau'le Prantsusmaalt ühe ringiga. Prantslastele kindlustas kaksikvõidu Kevin Le Cunff, kolmas oli britt Archie Atkinson.

"Baltimaade arvestuses jäin täpselt kahe lätlase vahele. Plaan mõlemad selja taha jätta seekord ei õnnestunud," nentis Nõmme finiši järel. Temast ettepoole jäi 15. koha saanud Oskars Gailiss ja tahapoole 20-ndana ehk viimasena lõpetanud Aleksejs Berkis.

Janno Lepik sai käsirataste H5 klassi maanteesõidus kümnenda koha, läbides 61,6 km pikkuse võistlusmaa ajaga 2:01.02 ning jäädes võitjaks tulnud hollandlasele Mitch Valizele alla 17 minuti ja 27 sekundiga. Teine oli prantslane Loic Vergnaud ja kolmas hollandlane Tim De Vries.

"Raskete tõusudega rada. Peale esimest ringi oli tunne, et ei ole võimalik, aga tegelikult nii hull ei olnudki ja viimasel ringil oli jõudu veel enda grupi ees tööd teha," kommenteeris Lepik.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

12:40

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

30.08

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

29.08

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

29.08

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

28.08

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

28.08

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

28.08

Taaramäe jõudis Türgis alanud velotuuri avaetapil pjedestaalile

27.08

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 15. koha, üldliider vahetus

27.08

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

26.08

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

26.08

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

sport.err.ee uudised

15:38

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

15:35

Eesti korvpallikoondis jäi avapoolajal Türgile selgelt alla Uuendatud

15:13

Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

14:30

Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

14:09

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

13:41

Eesti orienteeruja Jürgen Joonas pääses EM-il 20 hulka

13:18

Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

12:40

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

12:18

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

11:37

Lucas Leok kindlustas Saksamaa meistritiitli

11:02

Pulles sprintis Rootsis kaheksandaks

11:00

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

10:26

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

09:27

Sabalenka jätkas kindlalt, Townsend raiskas kaheksa matšpalli

09:09

Alcaraz ja Djokovic neljandas ringis sette ei loovutanud

09:00

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

08:44

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

08:10

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo