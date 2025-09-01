Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

Juul (C5 klass) läbis 77 km pikkuse raja ajaga 2:40.14, kaotust võitjaks tulnud austraallannale Alana Forsterile kogunes 32 minutit ja kümme sekundit. Hõbemedali võitis Anna Harkowska Poolast ja pronksi Morgan Newberry Suurbritanniast.

Juul märkis, et 77 km ehk viie ringi pikkune ringi pakkus erinevaid tingimusi. "Ligi 1000 tõusumeetrit, rahulikku pilvealust soojust, piisavalt tuult, sõidu teises pooles erineva tugevusega vihmahood - väga lai ampluaa kõigest," lausus ta.

"Aga mulle meeldis see ring tegelikult väga! Noh, vähemalt niikaua, kui asfalt püsis kuiv. Täpselt pararatta MM-iks sobivad kaldenurgad ja piisavalt nõudlikud kurvid linnas, kukkumisi oli erinevates sõitudes piisavalt."

"Võin üldkokkuvõttes endale pai teha tulemise julguse pärast - varem ju mainisin, et suvi läks ettevalmistavate trennide osas üsna aia taha," jätkas Juul.

"Vajalikku võistluspingutust viimastel kuudel ei saanudki, sest mitmed erinevad mured takistasid kohalikel sõitudel osalemist," nentis suveperioodil ka haigestumiste ja suure töökoormusega kimpu jäänud rattur, mistõttu luges ta kohapealset sooritust niiöelda poolimeks.

"Kahjuks rikkusid tugev vihmasadu ja puki puudumine minu jaoks täielikult ajasõidu - starti jõudes olin juba läbi ligunenud ja külmast värisemas. Grupisõit läks juba palju paremini. Selge, et esiotsaga kaasa minna ei jõua - kohe esimese tõusu all tõmbas poolatar tõsisema rünnaku ja siis oli tõusu järsema nuki jaoks minu jõud otsas. Las see hiiglaslik kaotus võitjale siis olla, aga mind lasti ka viimasele ringile. Täiesti piisav saavutus praegu. Kõike arvestades on MM-ilt saadud ajasõidu kümnes ja grupisõidu kaheksas koht väga hea tulemus," vaagis Juul.

Nõmme (C4 klass) sai 92,4 km pikkusel rajal 16. koha, ent ei saanud aega kirja, kuna kaotas võitjale Mattis Lebeau'le Prantsusmaalt ühe ringiga. Prantslastele kindlustas kaksikvõidu Kevin Le Cunff, kolmas oli britt Archie Atkinson.

"Baltimaade arvestuses jäin täpselt kahe lätlase vahele. Plaan mõlemad selja taha jätta seekord ei õnnestunud," nentis Nõmme finiši järel. Temast ettepoole jäi 15. koha saanud Oskars Gailiss ja tahapoole 20-ndana ehk viimasena lõpetanud Aleksejs Berkis.

Janno Lepik sai käsirataste H5 klassi maanteesõidus kümnenda koha, läbides 61,6 km pikkuse võistlusmaa ajaga 2:01.02 ning jäädes võitjaks tulnud hollandlasele Mitch Valizele alla 17 minuti ja 27 sekundiga. Teine oli prantslane Loic Vergnaud ja kolmas hollandlane Tim De Vries.

"Raskete tõusudega rada. Peale esimest ringi oli tunne, et ei ole võimalik, aga tegelikult nii hull ei olnudki ja viimasel ringil oli jõudu veel enda grupi ees tööd teha," kommenteeris Lepik.