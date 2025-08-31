Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

Vormel-1 MM-etapil Hollandis Zandvoorti ringrajal võitis põhisõidu MM-sarja liider Oscar Piastri (McLaren; 1:38.29,849), kes edestas kodupubliku lemmikut Max Verstappenit (Red Bull; +1,271) ja esmakordselt pjedestaalile mahtunud Isack Hadjarit (Racing Bulls; +3,233).

Piastri tegi kohe esimeste ringidega sisse umbes 4-sekundilise edumaa lähima jälitaja, tiimikaaslase Lando Norrisega.

Esimene suurem vahejuhtum leidis aset 23. ringil, kui seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Ferrari) tegi sõiduvea, mille tulemusena sõitis vastu rajapiiret ning oli sunnitud võistluse katkestama.

Pärast virtuaalse turvaauto lahkumist õnnestus Norrisel vahet Piastriga vähendada ühe sekundi peale, kolmandat kohta hoidnud Verstappen kaotas sel hetkel liidrile ligi kaheksa sekundiga.

54. ringil pidi võistluse viiendalt kohalt lõpetama teine Ferrari piloot Charles Leclerc, kes tegi avarii Kimi Antonelliga (Mercedes). Noorele itaallasele määrati avarii põhjustamise eest 10-sekundiline ajakaristus.

Võistluse lõpus hakkasid McLarenid tasapisi vahet Verstappeniga kasvatama, kuid seitse ringi enne lõppu teatas Norris raadio teel tiimile, et tema masinast tuleb suitsu ning järgmisel ringil pidi ta mootoriprobleemi tõttu sõidu pooleli jätma.

Teisele kohale tõusnud Verstappen üritas seejärel Piastrit kinni püüda, aga McLareni piloot tuli siiski esimesena üle finišijoone. Kolmanda koha pälvis 20-aastane Hadjar.

Punkte teenisid veel George Russell (Mercedes; +5,654), Alexander Albon (Williams; +6,327), Oliver Bearman (Haas; +9,044), Lance Stroll (Aston Martin; +9,497), Fernando Alonso (Aston Martin; +11,709), Yuki Tsunoda (Red Bull; +13,597) ja Esteban Ocon (Haas; +14,063).

Piastri on 15 etapiga kogunud 309 punkti. Kui Norris oleks teisena finišisse jõudnud, siis oleks vahe tiimikaaslasega 16 punkti, kuid katkestamisega suurenes see 34 punktile. Kolmandal kohal on 205 silma korjanud Verstappen.

Järgmine MM-etapp sõidetakse tuleval nädalavahetusel Monza ringrajal.