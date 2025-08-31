X!

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

Vormelisport
Oscar Piastri.
Oscar Piastri. Autor/allikas: F1/X
Vormelisport

Vormel-1 MM-etapil Hollandis Zandvoorti ringrajal võitis põhisõidu MM-sarja liider Oscar Piastri (McLaren; 1:38.29,849), kes edestas kodupubliku lemmikut Max Verstappenit (Red Bull; +1,271) ja esmakordselt pjedestaalile mahtunud Isack Hadjarit (Racing Bulls; +3,233).

Piastri tegi kohe esimeste ringidega sisse umbes 4-sekundilise edumaa lähima jälitaja, tiimikaaslase Lando Norrisega.

Esimene suurem vahejuhtum leidis aset 23. ringil, kui seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Ferrari) tegi sõiduvea, mille tulemusena sõitis vastu rajapiiret ning oli sunnitud võistluse katkestama.

Pärast virtuaalse turvaauto lahkumist õnnestus Norrisel vahet Piastriga vähendada ühe sekundi peale, kolmandat kohta hoidnud Verstappen kaotas sel hetkel liidrile ligi kaheksa sekundiga.

54. ringil pidi võistluse viiendalt kohalt lõpetama teine Ferrari piloot Charles Leclerc, kes tegi avarii Kimi Antonelliga (Mercedes). Noorele itaallasele määrati avarii põhjustamise eest 10-sekundiline ajakaristus.

Võistluse lõpus hakkasid McLarenid tasapisi vahet Verstappeniga kasvatama, kuid seitse ringi enne lõppu teatas Norris raadio teel tiimile, et tema masinast tuleb suitsu ning järgmisel ringil pidi ta mootoriprobleemi tõttu sõidu pooleli jätma.

Teisele kohale tõusnud Verstappen üritas seejärel Piastrit kinni püüda, aga McLareni piloot tuli siiski esimesena üle finišijoone. Kolmanda koha pälvis 20-aastane Hadjar.

Punkte teenisid veel George Russell (Mercedes; +5,654), Alexander Albon (Williams; +6,327), Oliver Bearman (Haas; +9,044), Lance Stroll (Aston Martin; +9,497), Fernando Alonso (Aston Martin; +11,709), Yuki Tsunoda (Red Bull; +13,597) ja Esteban Ocon (Haas; +14,063).

Piastri on 15 etapiga kogunud 309 punkti. Kui Norris oleks teisena finišisse jõudnud, siis oleks vahe tiimikaaslasega 16 punkti, kuid katkestamisega suurenes see 34 punktile. Kolmandal kohal on 205 silma korjanud Verstappen.

Järgmine MM-etapp sõidetakse tuleval nädalavahetusel Monza ringrajal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vormeliuudised

18:35

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

30.08

Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

26.08

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

06.08

Aroni tiimikaaslane tegi testil avarii

05.08

Nädalavahetusel näeb Pärnus võistlemas ajaloolisi Eesti vormeleid

05.08

Paul Aron istus ka teisipäeval F1 masinasse

03.08

Boksitaktika mängis võidu Norrisele, Leclerc kukkus neljandaks

02.08

Leclerc valmistas Hungaroringil üllatuse

02.08

VIDEO | Verstappen viskas ootamatu leiu rajale ja sai karistada

02.08

Reedestel vabatreeningutel domineeris Lando Norris

01.08

Paul Aron istus taas F1 etapil Sauberi rooli

sport.err.ee uudised

20:43

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

20:37

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

20:24

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

19:51

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

19:14

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

18:35

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

17:47

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

17:10

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Kehalas kõige rohkem klassivõite

16:41

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

16:15

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

15:52

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

15:18

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

14:48

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

14:16

Ostapenko vabandas Townsendi suunas tehtud kommentaaride eest

13:43

Sinjavski vastu mänginud Saarma jäi VAR-i tõttu väravasöödust ilma

loetumad

20:24

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

30.08

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo