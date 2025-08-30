X!

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

400 meetri tõkkejooksus kümme aastat maailma paremikku kuulunud Rasmus Mägi pole sel hooajal võistelda saanud ega osale ka MM-il.

Lõplik otsus maailmameistrivõistlustest loobuda sündis eelmisel nädalal, kui ta alaliidu vahendusel ka teada andis, et MM-il starti ei lähe. Arvestades, millist trenni kolmekordne olümpia- ja kahekordne MM-finalist käesoleval aastal teha on saanud, näib otsus loogiline.

"Reaalsuses praeguseks tõkkejooksu trennideni me ei jõudnud. Ja selles olukorras ma lihtsalt ei näe, et oleks MM-ist võimalik saada seda, mida mina harjunud olen ja millega ilmselt ka siis televaataja või spordifänn arvestanud on," lausus Mägi ERR-ile.

Ehk et sa pole sellel aastal või selle hooajal põhimõtteliselt teinud ühtegi spetsiifilist tõkkejooksu trenni? "Jah. Tõkkeületusi selles mõttes on olnud erinevate harjutuste näol. Aga reaalselt tõkete jooksmist kui sellist ei ole olnud."

Probleem peitub väikses pöialuus, mis põhjustab sportlasele kurve joostes valuaistingut. Konkreetne vigastus on 33-aastase Mägi karjääris esmakordne.

Treeningute tegemiseks kasutatakse muuhulgas spetsiaalset jooksulinti, millega on võimalik jalgadele rakenduvat koormust vähendada. Üldfüüsiline seisund on olukorda arvestades Mägi hinnangul tegelikult üllatavalt hea.

"Katki ei ole midagi olnud jah. Luuturse on see definitsioon siis, millega maadelnud ja võidelnud oleme," sõnas Pariisi olümpia seitsmes. "See tekkis siin tegelikult uue aasta alguses. Kui tulime Lõuna-Aafrika laagrist tagasi. Kolisime treeningutega sisehalli."

"Põdesin läbi ka Covidi. Kuidagi neid asju kuhjus ilmselt liiga palju. Ja kindlasti me peame arvesse võtma ka seda kilometraaži, mis ma aastate jooksul läbinud olen. Ma arvan, et sellised väikesed asjad. Ja võib-olla kaudselt taandub kõik ka sellise olümpiajärgse väsimuse alla. Kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus tänaseni."

Majanduslikus mõttes tuleb järgmine aasta ära jäänud startide tõttu nüüd eeldatavalt raskem. Mägi ei kahtle, et leiab endas jooksurõõmu, aga pole kindel, kas kõik abilised saavad tema tiimis jätkata, kui vahendeid pole.

Rõõmu on aastasse toonud töö teiste Mägide treeninggrupi sportlastega. Tokyo MM-ile võib Rasmus Mägi suure tõenäosusega sõita, seekord aga nõuandja rollis.

Toimetaja: Siim Boikov

