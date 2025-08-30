X!

Reena Pärnat uuendas taas olümpiaharjutuses Eesti rekordit

Vibulaskmine
Reena Pärnat
Reena Pärnat Autor/allikas: Türgi Vibuliit
Vibulaskmine

Vibulaskja Reena Pärnat uuendas Šveitsis Lausanne'is toimunud võistlusel sellel hooajal juba teist korda Eesti rekordit 70 m olümpiaharjutuses, lastes uueks rekordiks 671 silma.

Tulemus ületab Pärnati varasemat, 666-silmalist rekordit lausa viie silmaga ja meeste parimat tippmarki, mis kuulub Pärnati klubikaaslasele Märt Oonale – 2018 lastud 661 silma – lausa kümnega.

"Sel suvel oli üheks mu eesmärgiks lasta 670 punkti. Lootsin, et teen selle ära, aga ma ei saanud kindel olla, kas jõuan selleni juba sel aastal. Suutsin ära teha! Ja mul on selle üle hea meel, annab enne MM-i kindlust," kommenteeris Pärnat, kelle nimele kuuluvad kõik üheksa Eesti naiste sportvibu rekordit.

"Olen treenerina väga rahul. Reena tegi eelmisel hooajal arenguhüppe ja sel aastal järgmise. Ta hooaja kuue tulemuse keskmine on 660 punkti. Igapäevaselt tunnen ja näen, kuidas peale 23 aastat vibulaskmist Reena januneb võistluste ja medalite järgi," sõnas Pärnati treener Siret Luik. "Minu roll on viimasel ajal teda pigem tagasi hoida ja kannatlikkust sisendada."

"Siiralt hea meel Reena ja Sireti edusammude üle ja hoian eriti kõvasti pöialt MM-iks, kuid kuklas on teadmine, et rohkem kui korra on see edukas tandem olnud küsimuse ees, kuidas edasi ja kas üldse jätkata. Kui vaid leiaksime Reenale toetajad, kes tagaksid talle meelerahu kuni LA2028 olümpiamängudeni – siis oleks kõik võimalik. Mis kasu on suurepärasest vormist, kui puuduvad vahendid selle realiseerimiseks olulistel võistlustel?" oli Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava samaaegselt nii rõõmus kui murelik.

5. septembril Lõuna-Koreas algavatel maailmameistrivõistlustel vibulaskmises esindavad Pärnati kõrval Eesti koondist ka sportvibulaskja Triinu Lilienthal ja plokkvibukoondise laskurid Meeri-Marita Paas, Lisell Jäätma, Maris Tetsmann ja Robin Jäätma. Treeneritena on sportlastega kaasas Siret Luik ja Maarika Jäätma, tugitiimi kuulub Snežana Stoljarova.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

14:35

Reena Pärnat uuendas taas olümpiaharjutuses Eesti rekordit

14:30

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis läheb Tšehhi vastu võiduarvet avama Uuendatud

14:21

RALLIBLOGI | Tänak kerkis Paraguays laupäevase avakatsega teiseks Uuendatud

13:50

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

13:34

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

12:58

Lapimaa ja Smirnov mängisid Liepajas paarismängu finaalis

12:36

Debütant Gattuso võttis Eestiga kohtuvasse Itaalia koondisesse kaks tõusvat tähte

11:52

Pärnpuu avalikustas U-17 koondise koosseisu maavõistlusteks Walesiga

11:19

Eesti U-16 jäähokikoondis jätkab nelja rahvuse turniiri liidrina

10:46

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14:21

RALLIBLOGI | Tänak kerkis Paraguays laupäevase avakatsega teiseks Uuendatud

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

14:30

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis läheb Tšehhi vastu võiduarvet avama Uuendatud

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

29.08

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo