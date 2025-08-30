Reena Pärnat uuendas taas olümpiaharjutuses Eesti rekordit

Tulemus ületab Pärnati varasemat, 666-silmalist rekordit lausa viie silmaga ja meeste parimat tippmarki, mis kuulub Pärnati klubikaaslasele Märt Oonale – 2018 lastud 661 silma – lausa kümnega.

"Sel suvel oli üheks mu eesmärgiks lasta 670 punkti. Lootsin, et teen selle ära, aga ma ei saanud kindel olla, kas jõuan selleni juba sel aastal. Suutsin ära teha! Ja mul on selle üle hea meel, annab enne MM-i kindlust," kommenteeris Pärnat, kelle nimele kuuluvad kõik üheksa Eesti naiste sportvibu rekordit.

"Olen treenerina väga rahul. Reena tegi eelmisel hooajal arenguhüppe ja sel aastal järgmise. Ta hooaja kuue tulemuse keskmine on 660 punkti. Igapäevaselt tunnen ja näen, kuidas peale 23 aastat vibulaskmist Reena januneb võistluste ja medalite järgi," sõnas Pärnati treener Siret Luik. "Minu roll on viimasel ajal teda pigem tagasi hoida ja kannatlikkust sisendada."

"Siiralt hea meel Reena ja Sireti edusammude üle ja hoian eriti kõvasti pöialt MM-iks, kuid kuklas on teadmine, et rohkem kui korra on see edukas tandem olnud küsimuse ees, kuidas edasi ja kas üldse jätkata. Kui vaid leiaksime Reenale toetajad, kes tagaksid talle meelerahu kuni LA2028 olümpiamängudeni – siis oleks kõik võimalik. Mis kasu on suurepärasest vormist, kui puuduvad vahendid selle realiseerimiseks olulistel võistlustel?" oli Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava samaaegselt nii rõõmus kui murelik.

5. septembril Lõuna-Koreas algavatel maailmameistrivõistlustel vibulaskmises esindavad Pärnati kõrval Eesti koondist ka sportvibulaskja Triinu Lilienthal ja plokkvibukoondise laskurid Meeri-Marita Paas, Lisell Jäätma, Maris Tetsmann ja Robin Jäätma. Treeneritena on sportlastega kaasas Siret Luik ja Maarika Jäätma, tugitiimi kuulub Snežana Stoljarova.