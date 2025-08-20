Vibusportlane Reena Pärnat lasi enda nimele viimasegi rekordi

17. augustil toimunud võistlusel purunes ühe punktiga ka 1440 harjutuse 36 noole rekord 352 silma, mis ka varasemalt kuulus Pärnatile.

Seega kuuluvad Pärnatile naiste sportvibu klassi üheksast rekordist üheksa. Selle aasta mais uuendas Pärnat ka naiste sportvibu rekordit 70m formaadis, mis nüüd on 666 silma.

"Ei saa öelda et ükski distants oleks erakordselt hästi välja tulnud aga kokkuvõttes piisavalt hästi, et Eesti rekord 21 punktiga ületada. Olen rahul," sõnas Pärnat.

Küsimusele, kas Pärnat läks sinna võistlusele spetsiaalselt rekordit laskma, vastas ta: "Jah, läksin küll! Seda võistlusharjutust eriti enam ei lasta, ise lasin seda viimati 2019. Aastal ja kui ainult nelja tunnise autosõidu kaugusel oli see võimalik, siis kasutasin seda. Loomulikult lisas see laskmisele pinget aga samas oli enne MM-i hea võimalus pinge all lasta."

"On siiralt hea meel ja uhke Reena tulemuste üle - ta on suurepärane eeskuju ja inspireeriv sportlane! Eesti vibulaskmise tipud on jõudnud ajalooliselt parimate kohtadeni, kui Los Angelese Olümpiamängudele on täna reaalne saata lausa kolm sportlast!," sõnas Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava.

"Ometi on alaliit olukorras, kus meil ei ole ühtegi sponsorit ning kogu sportlaste toetus piirdub paraku EOK-lt ja KULKA-lt saadavate vahenditega. Oleme olukorras, kus läbi aegade edukaim sportvibulaskur Reena Pärnat otsib oma hooaja ja karjääri jätkamiseks toetajaid läbi Hooandja."

"Kutsun ülesse inimesi aitama Reenat olukorras, kus alaliit seda teha ei suuda. Hooandjatele pakutavate kingituste seas on muide ka kaks Reena olümpiamängudel käinud vibu, mis suurepärane võimalus saada endale tükike Eesti vibuajaloost! Aga au selline olukord alaliidule kindlasti ei tee," nendib Rita-Anette Kohava nukralt.

Treener Siret Luige käe all Šveitsis treeniv Pärnat on läbi aegade Eesti edukaim sportvibulaskur mitte ainult kodumaal, vaid ka rahvusvaheliselt. Ta on esimene eestlanna, kes lunastas pääsme Londoni olümpiamängudele 2012. aastal ja ainuke vibusportlane, kes on olümpiamängudel osalenud lausa kolmel korral – 2021. aastal Tokyos ja 2024. aastal Pariisis.

Maailmareitingus tõusis Pärnast sellel aastal 16. kohale, mis on taas ajalooliselt eestlastel kõrgeim reitingukoht sportvibu klassis.