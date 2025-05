Sportvibulaskur Reena Pärnat võitis Istanbulis kuldmedali

Pärnat jäi maailmareitingu kategooriaga võistluse kvalifikatsioonis napilt alla 660 silmaga esimesele kohale tulnud neutraalsete individuaalsportlaste lipu all võistlevale valgevenelannale Nurinisso Makhmudovale. Pärnati taset ja head vormi näitab seegi, et ka meeste sportvibu klassis, kus võistles 63 osalejat, oleks ta oma tulemusega olnud esikümnes.

"Mul pole sel hooajal enne MM-i eriti rahvusvahelisi võistlusi plaanis. Seega teadsin juba siia tulles, et pean igas olukorras endast maksimumi andma. Lihtne polnud – võistlusplats oli majade vahel ja tuul keerutas. Samas tunnen, et sain oludega hästi hakkama," kommenteeris kolmekordne olümpiasportlane Pärnat.

Finaalis teenis ta kvalifikatsiooni esinumbri Makhmudova üle 6:4 võidu. "Ma olen väga rahul! [Kolmapäevane] laskmine andis enesekindlust juurde ja tundsin end finaaliplatsil mugavalt. Teadsin, et ka vastane on heas vormis – nii et olin võistluseks valmis!" ütles Pärnat.

Kvalifikatsioonitulemus andis vabaringi 1/24-duellidest. 1/16-duellis läks Pärnat vastamisi türklanna Hansa Fatma Ogurluga, kelle alistas 7:1, 1/8-duellis võitis ta puhtalt türklanna Zeynep Köset 6:0, veerandfinaalis bulgaarlanna Dobromira Danailovat 7:1. Poolfinaalis taas puhas võit – 6:0 moldovlanna Alexandra Mirca vastu.

"Mul pole midagi kurta – Reena keskendumine oli hea ja siis peab ka laskmistehnika hästi vastu," rääkis Pärnati treener Siret Luik. "Seda tõestab fakt, et finaalis lasknud neljast naisest ja neljast mehest oli just Reena keskmine skoor parim. Reena on viimase aastaga väga tugeva arengu teinud ja on taas elu parimas vormis."