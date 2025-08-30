Pärnpuu avalikustas U-17 koondise koosseisu maavõistlusteks Walesiga
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis kohtub 3. ja 6. septembril Paide linnastaadionil kahes maavõistlusmängus Walesi eakaaslastega. Peatreener avalikustas koondise koosseisu.
Peatreener Marko Pärnpuu nimetas maavõistlusmängudeks koondise koosseisu 22 mängijat, kes tulevad kokku 11 erinevast jalgpalliklubist, vahendab jalgpall.ee.
Koondis koguneb esmaspäeval, 1. septembril. Esimeses kohtumises panevad Eesti ja Wales palli mängu kolmapäeval, 3. septembril kell 17. Korduskohtumine ootab koondiseid ees kolm päeva hiljem, 6. septembril kell 15. Mõlemad kohtumised peetakse Paide linnastaadionil.
Varasemalt on Eesti ja Wales kohtunud selles vanuseklassis kolmel korral – kahes maavõistlusmängus aastal 2010 ning viimati 2012. aastal toimunud EM-valikturniiril. Kui esimeses kohtumises lepiti 1:1 viiki ning teises tunnistati vastase 2:1 paremust, siis valikturniiri kohtumises teenis Eesti 3:1 võidu. Ühe tabamuse autor oli ka praegu Eesti meeste koondist esindav Märten Kuusk.
Maavõistlusmängud on koondisele ettevalmistus oktoobri alguses Eestis toimuvaks EM-valikturniiri esimeseks ringiks. Alagrupis minnakse vastamisi Itaalia, Ukraina ja Montenegroga.
Noormeeste U-17 koondise koosseis maavõistlusteks Walesiga:
Väravavahid
Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)
Joonas Kindel (250.08.2009) – Nõmme Kalju FC
Kaitsjad
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora
Kaarel Kahro (31.08.2009) – JK Tallinna Kalev
Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Tevan Thor Eensalu (26.09.2009) – Tallinna FC Flora
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Robert Lehtmets (20.10.2009) – Viimsi JK
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev
Ilja Mohnja (09.07.2009) – Pärnu JK Vaprus
Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – SfB Oure FA (DEN)
Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)
Peatreener: Marko Pärnpuu
