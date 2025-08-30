Pärnpuu avalikustas U-17 koondise koosseisu maavõistlusteks Walesiga

Peatreener Marko Pärnpuu nimetas maavõistlusmängudeks koondise koosseisu 22 mängijat, kes tulevad kokku 11 erinevast jalgpalliklubist, vahendab jalgpall.ee.

Koondis koguneb esmaspäeval, 1. septembril. Esimeses kohtumises panevad Eesti ja Wales palli mängu kolmapäeval, 3. septembril kell 17. Korduskohtumine ootab koondiseid ees kolm päeva hiljem, 6. septembril kell 15. Mõlemad kohtumised peetakse Paide linnastaadionil.

Varasemalt on Eesti ja Wales kohtunud selles vanuseklassis kolmel korral – kahes maavõistlusmängus aastal 2010 ning viimati 2012. aastal toimunud EM-valikturniiril. Kui esimeses kohtumises lepiti 1:1 viiki ning teises tunnistati vastase 2:1 paremust, siis valikturniiri kohtumises teenis Eesti 3:1 võidu. Ühe tabamuse autor oli ka praegu Eesti meeste koondist esindav Märten Kuusk.

Maavõistlusmängud on koondisele ettevalmistus oktoobri alguses Eestis toimuvaks EM-valikturniiri esimeseks ringiks. Alagrupis minnakse vastamisi Itaalia, Ukraina ja Montenegroga.

Noormeeste U-17 koondise koosseis maavõistlusteks Walesiga:

Väravavahid

Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)

Joonas Kindel (250.08.2009) – Nõmme Kalju FC

Kaitsjad

Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora

Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK

Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United

Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Kaarel Kahro (31.08.2009) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad

Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora

Tevan Thor Eensalu (26.09.2009) – Tallinna FC Flora

Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK

Robert Lehtmets (20.10.2009) – Viimsi JK

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Ilja Mohnja (09.07.2009) – Pärnu JK Vaprus

Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – SfB Oure FA (DEN)

Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United

Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare

Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora

Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu