Poole U-17 koondisest moodustavad Levadia ja Flora mängijad

Peatreener Brõlini valikusse kuulub 20 mängijat. Suurima mängijatearvuga panustasid sel korral koondisesse Tallinna FCI Levadia, kelle ridadest on kohal kuus mängijat, ning Tallinna FC Flora, kelle ridadesse kuulub neli koondislast.

U-17 koondis peab Balti turniiri raames kolm kohtumist. Esmalt minnakse pühapäeval, 28. juunil kell 13.00 vastamisi Soomega, teisena ootab teisipäeval, 30. juunil kell 13.00 ees Läti ning turniir lõpetatakse neljapäeval, 2. juulil kell 13.00 kohtumisega Leedu vastu. Kõik mängud toimuvad Soomes Eerikkiläs Jari Litmaneni nimelisel staadionil, kirjutab jalgpall.ee .

Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis (sünniaastaga 2010 ja hiljem) koguneb reedel, 26. juunil Balti turniiriks. Peatreener Nikita Brõlin kaasas rivistusse 22 mängijat.

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