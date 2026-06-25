Poole U-17 koondisest moodustavad Levadia ja Flora mängijad
Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis (sünniaastaga 2010 ja hiljem) koguneb reedel, 26. juunil Balti turniiriks. Peatreener Nikita Brõlin kaasas rivistusse 22 mängijat.
U-17 koondis peab Balti turniiri raames kolm kohtumist. Esmalt minnakse pühapäeval, 28. juunil kell 13.00 vastamisi Soomega, teisena ootab teisipäeval, 30. juunil kell 13.00 ees Läti ning turniir lõpetatakse neljapäeval, 2. juulil kell 13.00 kohtumisega Leedu vastu. Kõik mängud toimuvad Soomes Eerikkiläs Jari Litmaneni nimelisel staadionil, kirjutab jalgpall.ee.
Peatreener Brõlini valikusse kuulub 20 mängijat. Suurima mängijatearvuga panustasid sel korral koondisesse Tallinna FCI Levadia, kelle ridadest on kohal kuus mängijat, ning Tallinna FC Flora, kelle ridadesse kuulub neli koondislast.
Noormeeste U-17 koondise koosseis Balti turniiriks:
Väravavahid
Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Andero Tatrik (24.04.2011) – Tallinna FC Flora
Kaitsjad
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Henri Tuur (6.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Roman Stepanov (28.04.2010) – Tallinna FC Flora (laenul Infonet JK-st)
Roman Lukin (22.02.2011) – Tallinna FCI Levadia (laenul Infonet JK-st)
Kristian Rohtlaan (26.08.2010) – Tallinna FCI Levadia (laenul Infonet JK-st)
Ruuben Lode (5.10.2010) – Viimsi JK
Ronan Rähn (8.02.2010) – Villarreal CF (ESP)
Andri Järv (19.09.2010) – Vantaan Jalkapalloseura (FIN)
Poolkaitsjad
Sebastian Mäekala (15.03.2010) – FA Tartu Kalev
Denis Zotov (22.11.2011) – Tallinna FC Flora (laenul Infonet JK-st)
Oskar Vahemets (18.03.2011) – Pärnu JK Vaprus
Kennert Kõiv (7.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Gleb Gurin (23.02.2010) – Tallinna FCI Levadia
Arseni Aronson (9.10.2010) – Tallinna FCI Levadia
Matvei Guljajev (30.04.2010) – Tallinna FCI Levadia (laenul FootballPlanetist)
Paul Jakob Strus (18.02.2010) – Viimsi JK
Ründajad
Karl Johann Haabma (22.01.2010) – FC Elva
Robert Birk (12.03.2010) – FC Nõmme United
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Peatreener: Nikita Brõlin
Toimetaja: Anders Nõmm