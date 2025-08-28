X!

Reinbok: peame oma mängu vähe paremini organiseerima

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti koondise abitreener Indrek Reinboki sõnul tuleb meeskonna mängu võrreldes Serbia vastu näidatuga paremini organiseerida ja ta tõdes, et enesekindlus kasvab õnnestumistega.

Eesti koondise abitreener Indrek Reinbok, olete saanud nüüd natuke pead tuulutada ja mõelda. Mis saanuks Serbia vastu ettevalmistuses paremini teha, et mehed olnuks enesekindlamad ja julgemad? On mingit retsepti?

Sellist retsepti pole kuskile kokaraamatusse kirja pandud. Otseloomulikult tegelesime selle teemaga. See on siis järgmistes mängudes näha, kui kiiresti see mõju avaldab.

Selge on see, et nii kõva meeskonnaga saab Eesti harva jõudu mõõta. Eriti suurturniiril. Kui EM-finaalturniiril on kuus debütanti, siis ehk need ootused olidki liiga kõrged.

Ei, ma ei ütleks seda. Ma arvan, et ootused olid õiges kohas. Mängisime allapoole enda seatud võimeid ka. Seal olid kindlasti põhjused, mis on mentaalsed ja sellega tuleb spordi puhul ka tegeleda.

Mitte lihtne pähkel Läti tuleb vastu. Türgilt saadi 20-punktine kaotus, aga nende vanus ja kogemustepagas on paberil selgelt kõvem.

Tõsi on. Kindlasti on nad rohkem suurturniire mänginud ja olen sellega nõus. Me teame, mismoodi nad mängivad. Läti DNA-s on soov mängida kiirelt ja otsida kogu aeg oma viskajaid. Praegusel hetkel, kui neil on oma NBA staar [Kristaps] Poržingis kohal, proovivad kindlasti ka tema trumpe kasutada.

Mis on Eesti võti, et Lätile kuidagi vastu saada? Trump kolmepunktivisked on olnud väga lahjad. Kohe on ka pallikaotusi olnud, küll Serbia vastu esimesel poolajal.

Kindlasti peame oma mängu vähe paremini organiseerima. Meie visked sõltuvad sellest, kui hästi jõuame oma positsioonidele. Esimeses mängus suutis Serbia meid piisavalt segada. Ma usun, et oleme selleks järgmises mängus paremini valmis.

Mis teete, et meeste enesekindlust ja visketäpsust üles koguda?

Enesekindlus kasvab ju õnnestumiste najalt. Ikkagi ootame seda, et saame iga mänguga end natuke paremini lahti mängitud. Iga õnnestumine aitab meid sellest august välja.

Täna te trennis maksimumaega ei võtnud. Kas et mehi säästa, videot vaadata või oli mõni muu põhjus?

Pigem on sellise turniiri puhul energia jagamine ülioluline. Saime oma asjad komplekselt ära tehtud ja oli mõistlik vähe lühemalt seda teha.

Toimetaja: Siim Boikov

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

