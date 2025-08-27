X!

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

Korvpalli Eesti koondis
Eesti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis alustab kolmapäeval kell 21.15 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Serbia vastu. ERR-i spordiportaal kajastab Riias toimuvat A-alagrupi kohtumist otseblogi vahendusel.

Eesti korvpallikoondis osaleb EM-finaalturniiril kokku seitsmendat korda ja viiendat korda pärast taasiseseisvumist. Seejuures esimest korda pärast 1930. aastaid osaleb Eesti koondis kahel finaalturniiril järjest.

Kui nii 1937. kui ka 1939. aastal jäi tulemuseks viies koht, siis pärast taasiseseisvumist püsib selgelt parim tulemus 1993. aastast, mil Eesti koondis lõpetas kuuendana. Hilisemal kolmel osalemisel pole alagrupist edasi pääsetud ja kokku on teenitud vaid kaks võitu.

Sel korral saadi valikturniiril neli võitu ja kaks kaotust ning pääseti Leedu järel teisena edasi. Seejuures õnnestus Tallinnas alistada ka leedulased, kelle jaoks oli tegemist valikturniiri ainsa kaotusega.

Turniiri eel toimunud kontrollkohtumistes teenis Eesti kolm võitu (Iisraeli, Gruusia ja Rootsi üle) ja kaks kaotust (Leedult ja Suurbritannialt).

Eesti koondis: Henri Drell, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Mikk Jurkatamm, Artur Konontšuk, Kristian Kullamäe, Sander Raieste, Joonas Riismaa, Märt Rosenthal, Matthias Tass, Kaspar Treier, Siim-Sander Vene.

Eesti koondise esimene alagrupivastane Serbia on mõistagi tituleeritud koondis. Ka pärast Jugoslaavia lagunemist on võidetud kolm EM-tiitlit ja üle-eelmisel turniiril jõuti finaali, kus tuli tunnistada Sloveenia paremust. Samas jõuti medalini ka tunamullu maailmameistrivõistustel (hõbe) ja mullu Pariisi olümpiamängudel (pronks).

Valikturniir läbiti täiseduga: nii Gruusiast, Soomest kui ka Taanist saadi jagu nii kodus kui ka võõrsil.

Samas hoos jätkati turniiri eel kontrollmängudes, kus saadi jagu nii Bosnia ja Hertsegoviinast, Poolast, Kreekast, Küprosest, Tšehhist, valitsevast maailmameistrist Saksamaast ja viimases mängus 34 punktiga ka 2017. aasta Euroopa meistrist Sloveeniast.

Serbia koondis: Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jokic, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Filip Petrušev, Tristan Vukcevic.

Eesti ja Serbia pole sel kümnendil omavahel vastamisi läinud, kuid eelmise lõpus mängiti samas MM-valikgrupis ja kuigi võõrsil sai Eesti koondis 26 punktiga lüüa, siis 2019. aasta veebruaris teeniti kodus mälestusväärsne 71:70 võit.

Samal teemal

korvpalliuudised

11:07

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

26.08

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

26.08

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

25.08

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

23.08

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

23.08

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

23.08

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

videod

sport.err.ee uudised

12:51

Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril

12:17

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

11:43

Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

11:07

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

10:54

Eesti sõudjad võitsid uue olümpiaala Balti meistrivõistlustel kaks medalit

10:22

Kasahstani meister üllatas Celticut, Bodö/Glimt ja Pafos pääsesid ka Meistrite liigasse

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

08:06

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

04:55

EOK kaalub suurhalli asukohaks Suur-Sõjamäe piirkonda Tallinnas

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

loetumad

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

26.08

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

26.08

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo