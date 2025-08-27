TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

Eesti korvpallikoondis osaleb EM-finaalturniiril kokku seitsmendat korda ja viiendat korda pärast taasiseseisvumist. Seejuures esimest korda pärast 1930. aastaid osaleb Eesti koondis kahel finaalturniiril järjest.

Kui nii 1937. kui ka 1939. aastal jäi tulemuseks viies koht, siis pärast taasiseseisvumist püsib selgelt parim tulemus 1993. aastast, mil Eesti koondis lõpetas kuuendana. Hilisemal kolmel osalemisel pole alagrupist edasi pääsetud ja kokku on teenitud vaid kaks võitu.

Sel korral saadi valikturniiril neli võitu ja kaks kaotust ning pääseti Leedu järel teisena edasi. Seejuures õnnestus Tallinnas alistada ka leedulased, kelle jaoks oli tegemist valikturniiri ainsa kaotusega.

Turniiri eel toimunud kontrollkohtumistes teenis Eesti kolm võitu (Iisraeli, Gruusia ja Rootsi üle) ja kaks kaotust (Leedult ja Suurbritannialt).

Eesti koondis: Henri Drell, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Mikk Jurkatamm, Artur Konontšuk, Kristian Kullamäe, Sander Raieste, Joonas Riismaa, Märt Rosenthal, Matthias Tass, Kaspar Treier, Siim-Sander Vene.

Eesti koondise esimene alagrupivastane Serbia on mõistagi tituleeritud koondis. Ka pärast Jugoslaavia lagunemist on võidetud kolm EM-tiitlit ja üle-eelmisel turniiril jõuti finaali, kus tuli tunnistada Sloveenia paremust. Samas jõuti medalini ka tunamullu maailmameistrivõistustel (hõbe) ja mullu Pariisi olümpiamängudel (pronks).

Valikturniir läbiti täiseduga: nii Gruusiast, Soomest kui ka Taanist saadi jagu nii kodus kui ka võõrsil.

Samas hoos jätkati turniiri eel kontrollmängudes, kus saadi jagu nii Bosnia ja Hertsegoviinast, Poolast, Kreekast, Küprosest, Tšehhist, valitsevast maailmameistrist Saksamaast ja viimases mängus 34 punktiga ka 2017. aasta Euroopa meistrist Sloveeniast.

Serbia koondis: Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jokic, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Filip Petrušev, Tristan Vukcevic.

Eesti ja Serbia pole sel kümnendil omavahel vastamisi läinud, kuid eelmise lõpus mängiti samas MM-valikgrupis ja kuigi võõrsil sai Eesti koondis 26 punktiga lüüa, siis 2019. aasta veebruaris teeniti kodus mälestusväärsne 71:70 võit.