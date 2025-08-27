Läti korvpalliliitu kritiseerinud ajakirjanikud jäid algselt akrediteeringust ilma

Ajalehe Latvijas Avize ajakirjanike Ilmars Sturiška ja Gints Narogsi korvpalli EM-i akrediteeringud tühistati pärast seda, kui ajaleht oli avaldanud kriitilise artikli Läti korvpallikoondise ettevalmistuskulude kohta. Hiljem muutis alaliit siiski meelt.

20. augustil avaldas portaal lasi.lv artikli, kus avalikustati, et Läti korvpallikoondise poolteist kuud kestnud ettevalmistus Riias toimuvaks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks läks maksma umbes 1,14 miljonit eurot. Sellest suurem osa ehk 325 000 eurot kulus Riias kontrollmängudele, sest alaliit pidas otstarbekaks kinni maksta nii Sloveenia kui Leedu koondise kõik kulud. Sturiška kinnitas Delfi.lv-le, et tema ja Narogsi EM-i akrediteeringud on alaliidu poolt tühistatud, vahendab Delfi.

Nagu enamik õigeaegselt kandideerinud ajakirjanikke, said ka Latvijas Avize töötajad akrediteeringu juba juulikuus. Sel nädalal, kui Sturiška läks alaliitu akrediteeringule järele, keelduti talle seda väljastamast.

Läti Korvpalliliidu (LBS) peasekretär Kaspars Cipruss ütles meediakanalile Sportacentrs.com, et Sturiška levitas pooltõdesid ilma teise poole arvamust küsimata ning kahjustas sellega alaliidu mainet. Peasekretäri arvates ei vasta selline käitumine kvaliteetse ajakirjanduse standarditele.

Loetud tunnid enne finaalturniiri algust teatas Sturiška, et korvpalliliit otsustas neile siiski akrediteeringu väljastada. "Kaspars Cipruss helistas ja vabandas emotsioonide mõjul tegutsemise pärast. Latvijas Avizese ajakirjanikele antakse akrediteeringud," kirjutas Sturiška ühismeedias.

Läti avab koduse EM-i kell 18 Türgi vastu, sama alagrupi õhtuses matšis läheb Eesti vastamisi Serbiaga.