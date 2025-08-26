Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

Maailmameistriks krooniti taas ungarlane Jeri Tamaš, kes tabas kõik 200 märki ja kaitses eelmise aasta tiitlit. Hõbemedali sai 197 tabamusega britt Mark Winser ning pronksi pärast ümberlaskmisi 196 tabamusega prantslane Bastien Havart.

Eestlaste lootused olid väga kõrgel, sest Emil Juht hoidis kolme päeva järel teist kohta tulemusega 149/150. Viimase päeva rajal tuli aga sisse mõned eksimused, sealhulgas viimasel võistlusmärgil. Lõpptulemus 195/200 andis Juhile kokkuvõttes kuuenda koha.

Ka Veikko Tihvan püsis medalikonkurentsis, lõpetades samuti 195 tabamusega. Koondtulemuste võrdluses tõi see talle kaheksanda koha.

Eesti meeskond koosseisus Kalle Ahu, Seppo Põldsepp ja Emil Juht saavutas 20 riigi konkurentsis 11. koha. Lisaks esindasid Eestit veel Kaarel Paukku, Ervin Juht ja Ranel Pärn. Rahvusvahelistel võistlustel tegid kohtunikutööd Ivar Pärn, Kadri Pärn ja Tarmo Meus.

"Eesti laskurid püsisid medalikonkurentsis lõpuni välja. Kuues ja kaheksas koht maailmameistrivõistlustel on väga suur saavutus ning annab kindlust, et meil on maailmatasemel sportlased," kommenteeris Eesti Jahispordi Liidu juhatuse liige Tarmo Meus.