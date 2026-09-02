Jahilaskmise maailmameister Tihvan: tuleb vaadata, kus veel võita saab!

Augusti lõpus ajalugu teinud Eesti jahilaskur Veikko Tihvan, kes krooniti jahipraktilise laskmise maailmameistriks, olümpiakavva kuuluvate distsipliinide juurde ei kibele.

Eesti kaasaegse jahilaskmise viimane särav eduelamus oli Andrei Inešini maailmameistritiitel 2006. aastal. 20 aastat hiljem saame uuesti MM-tiitli üle rõõmustada: Itaalias peetud jahipraktilise laskmise maailmameistrivõistlustel krooniti rohkem kui 800 konkurendi seas maailmameistriks Veikko Tihvan.

"Jahilaskmises lastakse lendavaid savituvisid. Imiteerib linnulendu, aga seda sõbralikul moel. Erinevaid lennutrajektoore on tuhandeid," tutvustas maailmameister ala.

Ehkki tegu on ajaloolise kuldmedaliga, ei kuulu Compak Sporting erinevalt mitmest jahilaskmise distsipliinist olümpiamängude kavasse. "Kui olümpiadistsipliinides on kogu maailmas kindlalt ettenähtud lennud, nad on igalpool täpselt samasugused, täpselt sama kiired, kõrged ja kauged, siis selle distsipliini puhul on küll etteantud ala, kust märgid üle peavad lendama ja nad lendavad erinevalt. Seekord olid itaallased ettevalmistanud keerulise raja," rääkis Eesti Jahispordi Liidu juhatuse liige Tarmo Meus ERR-ile.

Maailma mastaabis on kõige kirkam autasu Tihvanil nüüd käes. Kuhu siit edasi? "Kindlasti oleks tore olümpiavõitjaks tulla, aga kunagi olen tegelenud olümpiaalaga. Siis tekkis lahktee ja mulle meeldis, et jahilaskmine imiteerib elu tõetruumalt. Olümpiaala on igavam ja üksluisem," sõnas maailmameister.

"Spordimehe hing ei osanud isegi maailmameistri tiitlit ihata, aga nüüd tuleb käia veel suurema huviga võistlustel ja vaadata, kus veel võita saab," lisas ta.

Laskespordiga tegelemiseks on üle Eesti mitmeid võimalusi, küll aga tõdeb värske maailmameister, et noorte seas võiks jahilaskmine olla populaarsem.