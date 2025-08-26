Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

Tammepuu alustas velotuuri 111-kilomeetrise grupisõidu järel 41. kohaga, jäädes parimale, Tristan Hardyle (Team Specialized 31) alla ühe minuti ja 39 sekundiga, vahendab ejl.ee.

Seejärel peetud 9,5-kilomeetrises temposõidus oli eestlane aga parim ajaga kümme minutit ja 44,66 sekundit. Selle tulemusega kerkis Tammepuu üldarvestuses kolmandaks. Viimane, 80-kilomeetrine etapp katkestati kukkumise tõttu.

Üldarvestuses pälvis võidu Hardy, kelle järel mahtusid pjedestaalile veel prantslane Valentin Beck (Team Specialized 31) ja Tammepuu (+1.30).