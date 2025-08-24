Räppo raskelt tulnud võidust: tahtsin seda väga

Võistlus algas 1,9-kilomeetrise ujumisringiga meres, seejärel tuli sportlastel hüpata ratta selga ning kihutada 90 kilomeetrit, lõpetuseks joosti veel poolmaraton ehk 21,1 km. Kiireima ajaga, 3:40.06, jõudis finišisse kodupubliku ees võistelnud Henry Räppo. Terve jooksu ajal käis tihe heitlus briti James Teagle'iga, eestlane võitis tahtejõuga ning kodupubliku toel.

"Tegelikult ujumine natuke ebaõnnestus, kuidagi ei tulnud nagu väga hästi," kommenteeris Räppo ERR-ile. "Võiks julgelt öelda, et ma rattas kontrollisin kogu aeg olukorda, mul ei olnud kordagi raske - no raske oli -, aga normaalsuse piires. Jooksus oli esimene ring väga hea, siis natuke nagu vajus ära, aga ma teadsin, et ma suudan viimasel viiel tagasi võtta selle vahe ja lõpp oli lihtsalt... ma väga tahtsin seda võitu," lisas ta.

Naiste seas võidutses eestlanna Kaidi Kivioja, kes läbis poolpika Ironmani ajaga 4:12,32 ning edestas talle järgnenud hollandi triatleeti Diede Diederiksit enam kui kahe minutiga. Veest väljus Kivioja neljandana, kuid rattadistantsil haaras ta liidripositsiooni ning seejärel suurendas edu järgmiste ees veelgi.

"Mul oli täna väga hea ujumine, mu kaotus liidritele oli väga väike, vahetusalas suutsin juba selle tagasi teha. Ratta alguses asusin liidripositsioonile ja hoidsin seda kuni ratta lõpuni; jooksu alguses mul oli päris turvaline varu, kaks ja pool minutit, et ma ei pidanud päris kõike endast välja andma. Jooks võib-olla natukene jäi kripeldama, oleks tahtnud natuke kiiremini joosta, aga kuna teine koht polnud väga lähedal, siis ma hoidsin natuke tagasi," võttis Kivioja võistluse kokku.

Pühapäevase esikohaga kindlustasid nii Räppo kui ka Kivioja endale koha järgmisel aastal Prantsusmaal toimuvatele maailmameistrivõistlustele.