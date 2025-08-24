X!

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

Triatlon
Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse
Tallinnas toimuval Ironmani triatlonivõistlusel läbiti pühapäeval 70.3 distants, kus olid võidukad Henry Räppo ja Kaidi Kivioja.

Räppo ujus 1,9 kilomeetrit ajaga 24.27 ja sai veest välja neljandana, seejärel sõitis 90 kilomeetrit rattaga ajaga 2:00.54 ning läks poolmaratonile vastu viiendalt kohalt. Ta jooksis 21,1 kilomeetrit 1:11.51-ga, lõpetades võistluse esikohal koguajaga kolm tundi, 40 minutit ja kuus sekundit.

Räppo pidi võidu vormistamiseks kõvasti pingutama, sest jooksurajal jälitas teda britt James Teagle, kes kaotas finišis eestlasele vaid kolme sekundiga. Kolmandaks tuli sakslane Florian Angert 3:42.33-ga (+2.27). 

Naiste seas võttis ülikindla võidu Kaidi Kivioja (4:12.32), kes teenis absoluutarvestuses kümnenda koha. Kiviojale järgnesid hollandlanna Diede Diederiks (+2.07) ja prantslanna Justine Guerard (+3.22).

Toimetaja: Henrik Laever

