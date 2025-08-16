Henry Räppo: Ironman Tallinn on suursündmus

Nädala pärast algab taaskord triatlonivõistlus Ironman Tallinn, millest võtavad osa ka Eesti tipud. Henry Räppo külastas ETV spordisaate stuudiot ning rääkis, kuidas tema tänavune hooaeg läinud on ning kui palju juurde panema peaks, et maailma tippu jõuda.

27-aastane Räppo on teinud soliidse hooaja, mille pärliks võiks pidada teist kohta Slovakkias toimunud Challenge Family sarja hooaja tähtsaimal võistlusel. Nüüd ootab aga teda ees kodune mõõduvõtt Ironman Tallinn, mis toimub järgmisel nädalavahetusel.

Räppo ootab võistlust ning ütles, et eestlased oskavad selliseid sündmusi korraldada. "See aasta on kõige rohkem osalejaid, mis olnud on. Kindlasti on see suursündmus," ütles ta Tarmo Tiislerile.

Räppo jättis hüvasti olümpiadistantsiga ning võistleb tänavu esmakordselt pikematel distantsidel. "Täiesti teine maailm, kui varem võistlesin suurema grupiga koos, siis nüüd võistlen enda eest," rääkis ta. "Praegu keskendun ikkagi poolpikale, võib-olla järgmine aasta proovin pikemat distantsi."

Kas see tähendab, et kõik tema trennid on läinud poole pikemaks, poole raskemaks ja jõusaalis peab kaks korda raskemaid raskusi liigutama? "Tegelikult kõige suurem muutus ongi see, et ujumist on vähem – varem ujusin kuus korda nädalas, nüüd ujun neli-viis korda. Intervalltrennid on pikemaks läinud ja üldine intensiivsus on madalam," vastas Räppo.

Tarmo Tiisler ja Henry Räppo Autor/allikas: ERR

Kuidas triatlonimaailmas selle hierarhiaga on, kas pikematel distantsidel võistlejad peavad olümpiadistantsi kuidagi kehvemaks või on just vastupidi? "Tulles nüüd värskelt olümpiadistantsil, siis ütleksin, et selle tase on pigem isegi kõvem. Kuidagi on areng sinna enne jõudnud, aga nüüd tehakse juba poolpikal väga muljetavaldavaid asju," arvas Räppo.

Ta rääkis, et üheks unistuseks oleks osaleda kuulsal Hawaii Ironmanil ning esmane eesmärk oleks olla parim eestlane. "Aga tegelikult on ka kõrgemad sihid," lisas triatleet.

Räppo on teeninud tänavu soliidseid kohti, Varssavi Ironmanil saavutas ta kolmanda koha ning eelmainitud hõbemedal Challenge Championshipi võistlusel paistab kõige enam silma.

Kui palju ta veel juurde panema peaks, et stabiilselt kõrgemaid kohti pälvida? "Ujumises ei olegi tegelikult väga suur mahajäämine, sel aastal olen kõikidel võistlustel liidritega koos veest välja tulnud. Rattas kindlasti oleneb võistluse dünaamikast, aga usun, et paar minutit saaks veel maha võtta," rääkis Räppo. "Jooks ei ole väga halb, sealsamas Championshipil jooksin üllataval kombel kõige kiiremini."

Ironman Tallinn toimub 23. ja 24. augustil.