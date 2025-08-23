Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

Tallinnas Stroomi rannas hüppas laupäeva varahommikul vette üle 1200 triatleedi, et panna end proovile täispikal Ironmanil. Võistlejad alustasid 3,8 kilomeetri pikkuse teekonnaga meres, seejärel tuli läbida 180 kilomeetrit jalgrattal. Viimaks tuli raudmeestel ja -naistel joosta maratonidistants.

Parima ajaga jõudis finišisse 30. juubelit tähistav sakslane Tom Hohenadl, kes võidutses ka 2021. aastal toimunud Tallinna Ironmanil. Endale eesmärgiks seatud aeg - kaheksa tundi ja kaheksa minutit - sai löödud rohkem kui kahe minutiga. "Lühidalt öeldes oli raske võistlus. Minu jaoks oli vaimselt kõige keerulisem koht rattaga teisel ringil," ütles Hohenadl ERR-ile. "Kui ma jooksma tulin, siis mõtlesin, et nüüd tuleb lihtsalt kõik kilomeetrid sama rütmiga läbida."

Kiireima eestlasena oli teist aastat järjest finišis Rait Läänemets, kelle sõnul sobis selle aasta ilm talle kindlasti paremine kui mullune vihm ja tuul. Võitjale kogunes kaotust veidi üle poole tunni, kuid Läänemets jäi võistlusega rahule.

"Me kartsime, et tuleb hirmus külm. Et tuleb õudus kuubis, aga tegelikult oli ideaalne ilm: vesi oli sile, ratas oli kiire, tuul küll tõusis ja jooks oli tõesti väga-väga lihtne," ütles Läänemets ERR-ile. "Minu jaoks oli ideaalne ilm!"

Pühapäeval võtavad poole lühemal distantsil mõõtu professionaalid, starti on oodata umbes 1800 võistlejat.