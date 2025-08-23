Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

Hohenadl tuli Stroomi rannas pärast 3,8-kilomeetrist ujumist veest välja esikohal (53.27), edestades konkurente pea kahe minutiga. 180 kilomeetri pikkune rattasõit võttis Hohenadlil neli tundi, 18 minutit ja 26 sekundit, tema edu üldarvestuses oli lõuna-aafriklase Dale Taylori ees kasvanud kolmele minutile, taanlane Mikkel Höjborg Olsen jäi liidrist pea viie minuti kaugusele.

Laupäeval 30. sünnipäeva tähistanud Hohenadl läbis seejärel maratonidistantsi ajaga 2:48.19 ning tegi sellega veel vahet sisse, finišeerides ajaga 8:05.39. Sakslase jaoks oli see teine võit Tallinna Ironmanil, ta võidutses ka 2021. aastal.

Teise koha pälvis tugeva jooksu teinud britt Jack Troake, kelle ajaks jäi 8:11.14 (+5.34). Esikolmikusse mahtus veel taanlane Olsen, kes lõpetas ajaga 8:16.11 (+10.31), neljanda koha pälvis šveitslane Yannick Schori ajaga 8:19.12 (+13.32).

Parimaks eestlaseks jäi Rait Läänemets, kes ujus ajaga 1:06.42, läbis rattadistantsi ajaga 4:22.50 ning jooksis täpselt kolm tundi. Kodusel Ironmanil pälvis ta kokkuvõttes ajaga 8:35.57 (+30.17) üheksanda koha, seejuures oli ta vanuseklassis M25-29 kõige kiirem. Kaugele ei jäänud ka Siim-Erik Alamaa, kes lõpetas ajaga 8:42.01 (+34.55), esimese 30 sekka mahtus veel Kristjan Melikov (8:52.16; +46.36), kes teenis M45-49 klassis esikoha.

Mirell Krain oli kodusel võistlusel naiste arvestuses pärast ujumist neljandal kohal (1:05.01), aga kerkis siis võimsa rattasõiduga (4:55.27) esikohale, edestades konkurente pea 15 minutiga. Maratonis kaotas ta küll aega, aga üheksa tunni, 40 minuti ja kaheksa sekundiga koduse Ironmani lõpetanud eestlanna pälvis naiste seas esikoha.

"Ma ei hakka salgama, et Ironmani võitmine oli mu unistus ja eesmärk. Minek oli hea, aga ratas lagunes poolenisti ära. Aga see ongi Ironman, igasugu viperusi võib juhtuda!" ütles Krain pärast võistlust.

Teiseks jäi britt Megan Davis (+5.47) ning esikolmikusse mahtus veel soomlanna Tuula Vesalainen (+9.18)

Pühapäeval peetakse Ironmani 70.3 võistlus, milles on kõik distantsid poole lühemad.