X!

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna

Triatlon
{{1755962940000 | amCalendar}}
Tom Hohenadl
Vaata galeriid
45 pilti
Triatlon

Laupäeval peetud Ironman Tallinna täispikal distantsil võidutses sakslane Tom Hohenadl, kelle jaoks oli see Tallinnas teine võit. Rait Läänemets pälvis parima eestlasena üheksanda koha, naiste seas võidutses kodupubliku ees võistelnud Mirell Krain.

Hohenadl tuli Stroomi rannas pärast 3,8-kilomeetrist ujumist veest välja esikohal (53.27), edestades konkurente pea kahe minutiga. 180 kilomeetri pikkune rattasõit võttis Hohenadlil neli tundi, 18 minutit ja 26 sekundit, tema edu üldarvestuses oli lõuna-aafriklase Dale Taylori ees kasvanud kolmele minutile, taanlane Mikkel Höjborg Olsen jäi liidrist pea viie minuti kaugusele.

Laupäeval 30. sünnipäeva tähistanud Hohenadl läbis seejärel maratonidistantsi ajaga 2:48.19 ning tegi sellega veel vahet sisse, finišeerides ajaga 8:05.39. Sakslase jaoks oli see teine võit Tallinna Ironmanil, ta võidutses ka 2021. aastal.

Teise koha pälvis tugeva jooksu teinud britt Jack Troake, kelle ajaks jäi 8:11.14 (+5.34). Esikolmikusse mahtus veel taanlane Olsen, kes lõpetas ajaga 8:16.11 (+10.31), neljanda koha pälvis šveitslane Yannick Schori ajaga 8:19.12 (+13.32).

Parimaks eestlaseks jäi Rait Läänemets, kes ujus ajaga 1:06.42, läbis rattadistantsi ajaga 4:22.50 ning jooksis täpselt kolm tundi. Kodusel Ironmanil pälvis ta kokkuvõttes ajaga 8:35.57 (+30.17) üheksanda koha, seejuures oli ta vanuseklassis M25-29 kõige kiirem. Kaugele ei jäänud ka Siim-Erik Alamaa, kes lõpetas ajaga 8:42.01 (+34.55), esimese 30 sekka mahtus veel Kristjan Melikov (8:52.16; +46.36), kes teenis M45-49 klassis esikoha.

Mirell Krain oli kodusel võistlusel naiste arvestuses pärast ujumist neljandal kohal (1:05.01), aga kerkis siis võimsa rattasõiduga (4:55.27) esikohale, edestades konkurente pea 15 minutiga. Maratonis kaotas ta küll aega, aga üheksa tunni, 40 minutit ja kaheksa sekundiga koduse Ironmani lõpetanud eestlanna pälvis naiste seas esikoha. Teiseks jäi britt Megan Davis (+5.47) ning esikolmikusse mahtus veel soomlanna Tuula Vesalainen (+9.18)

Pühapäeval peetakse Ironmani 70.3 võistlus, milles on kõik distantsid poole lühemad.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

21:02

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi Uuendatud

20:57

Eestlanna võitis Sparta takistuskrossi EM-il pronksi

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

18:11

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

17:49

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

17:16

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

16:46

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

16:06

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

11:47

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

10:48

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

11:11

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo