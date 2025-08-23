Grabe jäi USA lahtistel pidama veerandfinaalis

Järgmises ringis jätkas Grabe sama enesekindlalt ning võitis Taiwani sportlast Wu Kun Lini tulemusega 10:6, kindlustades sellega pääsu veerandfinaali.

Play-off'i avaringis valitsevast maailmameistrist jagu saanud Grabe ei jätnud 32 parema seas mingit võimalust Kanada esinumbrile John Morrale, alistades vastase koguni 10:1.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: