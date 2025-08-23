Grabe jäi USA lahtistel pidama veerandfinaalis
Piljardimängija Denis Grabe jõudis 9-palli USA lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaali.
Play-off'i avaringis valitsevast maailmameistrist jagu saanud Grabe ei jätnud 32 parema seas mingit võimalust Kanada esinumbrile John Morrale, alistades vastase koguni 10:1.
Järgmises ringis jätkas Grabe sama enesekindlalt ning võitis Taiwani sportlast Wu Kun Lini tulemusega 10:6, kindlustades sellega pääsu veerandfinaali.
Paraku pidi eestlane kaheksa parema seas tunnistama teise taiwanlase Ko Pin Yi 10:5 paremust.
KO PIN YI INTO THE SEMIS!— Matchroom Pool (@MatchroomPool) August 23, 2025
Can he match his brother and become a US Open champion? You wouldn't bet against it... https://t.co/GNXL4VDsYd | #WNT | #USOpenPool pic.twitter.com/CA62bWVcLK
Karl Gnadeberg jõudis samuti play-off faasi, kuid pidi avaringis tunnistama ameeriklase Fjodor Gorsti 10:2 paremust.
Toimetaja: Henrik Laever